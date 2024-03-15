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教育部召开2024年度全国教材工作会议

2024年03月15日09:42 | 来源：教育部网站
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原标题：教育部召开2024年度全国教材工作会议

　　日前，教育部在京召开2024年度全国教材工作会议，深入学习领会习近平总书记关于教材工作的重要指示精神，总结经验，分析形势，部署推进2024年教材工作。教育部党组成员、副部长、总督学王嘉毅出席会议并讲话。

　　会议强调，教材战线要充分认识教材工作面临的新形势新要求，自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来，以更高的政治站位落实教材建设国家事权，为加快建设教育强国、推进中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。

　　会议指出，在党中央、国务院的正确领导下，教材战线认真贯彻落实习近平总书记关于教材工作的重要指示精神，全面推进教材工作体系、制度体系、保障体系建设，取得了丰硕成果。站在新的起点上，要紧扣用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人主题主线，聚焦教育强国建设规划纲要重点任务，以建设中国特色高质量教材体系为目标，全面加强大中小学教材建设和管理。一要在把牢方向上下功夫，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材。二要在守好阵地上下功夫，强化教材建设全过程监管。三要在打造精品上下功夫，加快中国特色高质量教材体系建设。四要在形成合力上下功夫，共同营造教材建设良好环境。五要在狠抓落实上下功夫，确保各项重点工作落地见效。

　　会议以视频形式召开。浙江、河南、甘肃省教育厅和中国人民大学、华东师范大学、高等教育出版社作交流发言。国家教材委员会各成员单位有关司局负责人，教育部有关司局和直属单位负责人，各省（区、市）教育厅（教委）、各部属高校负责人，分别在主会场和分会场参加会议。

(责编：郝孟佳、李昉)

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