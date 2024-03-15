本报北京3月14日电 （记者潘俊强）近日，北京市就业工作领导小组办公室印发《关于开展2024年高校毕业生等青年就业创业推进计划的通知》（以下简称《通知》），集中推出稳岗扩岗促就业、就业指导进校园、高频次就业招聘、精准就业帮扶等10个专项行动，千方百计促进高校毕业生早就业、就好业。

据介绍，北京实施稳岗扩岗促就业行动。创新开展人社干部“访企拓岗”行动，结合毕业生等青年群体的学历专业、能力水平和求职意愿，多方挖掘市场化就业岗位，拓展就业空间。打包用好各类补贴政策，推进“直补快办”模式，鼓励企业吸纳更多高校毕业生就业。实施高频次就业招聘行动。以“就业领航 共筑未来”为主题，组织开展北京地区高校毕业生就业服务月、暑期服务月、就业服务季等招聘活动。统筹做好支援合作地区、京津冀区域联合招聘活动，组团挖掘岗位、招揽全国优秀毕业生，服务区域协调发展大局。

《通知》还提出，实施就业技能提升行动。搭建高校毕业生实训平台，推广“高校—职业培训机构—企业”三方交流合作机制，建立由企业发单、机构列单、学生选单的“订单式”市场培训机制。针对青年求职短板，开展青年求职能力实训营项目，帮助登记失业青年提高求职能力。鼓励面向青年开展新兴产业、智能制造、现代服务业等领域分层分类的职业技能培训。

对于困难家庭，北京实施兜底帮扶行动。实施“一人一档”“一生一策”精准帮扶，对有就业意愿的困难家庭毕业生，至少提供1次职业指导、3次岗位推介、1次技能培训和就业见习机会；对有创业意向的，提供创业服务和政策服务；对暂无就业意愿的，做好台账记录，定期回访跟进服务，确保对有就业意愿的困难家庭毕业生100%帮扶。

《 人民日报 》（ 2024年03月15日 12 版）

(责编：李昉、郝孟佳)