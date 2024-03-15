原标题：沈阳市中小学科学锻炼年来了

图为沈阳市第一三四中学滨河路分校学生在上体育课。中新网记者 于海洋 摄

3月14日，沈阳市教育局召开媒体见面会，将2024年确定为沈阳市中小学科学锻炼年。沈阳市中小学科学锻炼年围绕教育质量、创新活动、强化保障、评价体系四方面开展了十项专项行动。即体育教学与活动时间保障、深化体育教学改革、学校体育活动创新、学生科学锻炼指导、校园体育赛事育人、体育教师能力提升、学校教师率先垂范、家校社携手共育、学校体育场地设施优化、科学锻炼典型选树行动，为中小学体育教育快速优质发展搭建立体化框架。图为沈阳市第一三四中学滨河路分校学生在上体育课。

图为沈阳市第一三四中学滨河路分校学生在上体育课。中新网记者 于海洋 摄

图为沈阳市第一三四中学滨河路分校学生在上体育课。中新网记者 于海洋 摄

图为沈阳市第一三四中学滨河路分校学生在上体育课。中新网记者 于海洋 摄

图为沈阳市第一三四中学滨河路分校学生在上体育课。中新网记者 于海洋 摄

图为沈阳市第一三四中学滨河路分校学生在上体育课。中新网记者 于海洋 摄

(责编：郝孟佳、李昉)