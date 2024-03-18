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电影《我要当老师》首映式在中国人民大学举行

2024年03月18日14:26 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月18日电 （记者郝孟佳）记者从教育部获悉，中国电影史上首部思政课教师题材的轻喜剧院线电影故事片《我要当老师》首映式日前在中国人民大学举行。

首映式上，教育部党组成员、副部长翁铁慧指出，学校思想政治理论课教师座谈会召开五年来，广大思政课教师立足把道理讲深、讲透、讲活，不断创新方式方法，以信仰传递信仰，以理论弘扬理论，以情感激发情感，以人格完善人格，把理论升华内化为学生终身受益的价值观，为推动构建“大思政课”工作格局、不断提升立德树人成效作出了显著贡献。通过电影这种艺术形式，为全社会了解思政课打开了一个新的视窗，更加激励思政课教师投身这一光荣神圣的职业，具有特殊重要的意义。

据悉，作为学校思想政治理论课教师座谈会召开五周年的献礼影片，影片《我要当老师》旨在探索用广大师生喜闻乐见的方式阐发立德树人核心要义，拓宽“大思政课”建设路径。首映式后，将启动318场校园点映，并在全国电影院线上映，持续营造全党全社会努力办好思政课的良好氛围。

(责编：李依环、熊旭)

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