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北京市黄城根小学大兴校区揭牌 拟今年9月开学

2024年03月11日13:38 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月11日电 （记者李依环）日前，北京市黄城根小学大兴校区举行签约揭牌仪式。据悉，大兴校区为一校两址办学，其中，即将建成的校址一总用地面积约3.1公顷，总建筑面积19375平方米，办学规模为24个班、960个学位，拟今年9月正式开学。

北京市大兴区委教育工委书记王群会表示，黄城根小学大兴校区是大兴教育向产业重点区域布局的又一举措，也是西城区与大兴区开展友好合作的见证。大兴校区位于西红门地区，周边交通便捷、人文环境优良，加上本次优质教育资源的入驻，一所高质量的优质校“新星”必将在首都南部冉冉升起。

北京市西城区教委主任蔡冬梅表示，近年来，两区在共同推进义务教育优质均衡发展方面做出了很多努力。此次合作就是西城区与大兴区“双向奔赴”、共同合力的结果，西城教委将全力支持“大兴校区”发展，确保学校在最短时间取得可视化成果，交出一份让大兴群众满意的答卷。

北京市大兴区教委主任赵建国表示，多年来，两区在推进教育高质量发展方面展开了诸多合作，对大兴教育的提振意义非常大。今后，大兴教育将进一步聚焦“新大兴、新国门”产业发展及群众就学需求，坚持“内培外引”，不断优化教育资源布局，为实现教育优质均衡发展和助力区域经济社会发展而努力。

揭牌仪式当天同期举行教师座谈会。会上，北京市黄城根小学校长麦峰谈到，黄城根小学作为百年老校，将不遗余力，将西城标准、西城作风带到大兴，努力发挥黄城根小学在教师培训、学生培养、课程建设上的优势，将大兴校区打造成新优质学校。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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