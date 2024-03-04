人民网北京3月4日电 （记者孙竞）日前，清华大学举行2024年全校教职工大会暨全校党员集中培训，向全校师生员工、全体党员通报学校当前改革发展形势及2024年重点工作，并就推进落实《清华大学全面贯彻落实党的二十大精神行动方案》、以高质量党建引领高质量发展进行工作部署。

清华大学党委书记邱勇指出，必须坚定不移加强党的全面领导，以高质量党建引领高质量发展；必须聚焦立德树人主责主业，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才；必须以创新为引领，积极投身创新驱动发展战略实施，服务高水平科技自立自强；必须坚持人才引领驱动，全方位培养、引进、用好人才；必须把服务国家作为最高追求，主动服务国家重大发展战略，提升对高质量发展的支撑力、贡献力；必须走内涵式发展道路，深入推进改革创新，提升大学治理体系和治理能力现代化水平，以新担当新作为奋力推动学校高质量发展实现新的跨越。

清华大学校长李路明在会上表示，学校将建设100门人工智能赋能教学试点课程，并为每一位2024级新生配备“AI成长助手”。他强调，学校高度重视新型人工智能技术的影响，积极采取行动应对变革，未来将在资源、规划、标准等方面持续发力，不断促进人工智能深度融入教育教学、人才培养和管理服务等各方面工作，为加快推进我国教育现代化发挥先行先试作用。

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