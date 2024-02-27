人民网北京2月27日电 （记者郝孟佳）寒梅雪中尽，春风柳上归。26日，北京市中小学生迎来春季学期。在北京市东城区，各校通过开展爱国主义教育、传统文化教育、先锋模范教育、假期实践展示等系列活动，为师生呈现内容丰富的开学第一课。

在分司厅小学，金帆话剧团对语文课文《黄继光》进行深入的创造性学习，通过《民族英雄民族魂》叙事诗朗诵，讴歌英雄事迹、传承革命火种。在黑芝麻胡同小学，海军军乐团指挥李一明向师生们讲述了人民海军向海图强的波澜历程，培树师生国防意识，激发强国强军的荣誉感、责任感和使命感。以开学典礼为契机，东城区中小学纷纷开展新时代爱国主义教育活动，将红色精神融于心、化于行。

舞龙灯、贺新春、拾年味、荟非遗。在西中街小学，师生们用相声将精彩的舞龙和舞蹈表演巧妙串联。伴随《唱唐诗》的歌声，东四十四条小学全体师生通过分角色诵读、亲子配乐朗诵、学生读书分享等环节，感受经典文化，品味中华诗韵。在崇文小学，学生们以快板说唱形式，弘扬传统曲艺文化。在春江幼儿园的开学活动上，老师带领孩子们制作手摇龙、演绎皮影龙、建龙船、舞龙灯、戴龙帽，共同探究龙文化的奥秘。

北京市东城区东四十四条小学开学第一课。学校供图

名师进校园，领航促成长。榜样的力量赋予开学第一课更加深远的意义。在北京市第十一中学，国家语委中国语言智能研究中心主任、中国人工智能学会语言智能专委会主任周建设为同学们带来一堂“弘扬科学家精神”思政课，号召学生们在新时代科学家精神的照耀下树立远大理想。体育馆路小学邀请了全国五一劳动奖章获得者、北京公交集团客二分公司41路驾驶员孟大鹏来到校园，分享两代公交人匠心传承的感人故事，并发布“锋”行动计划，鼓励学生们在新学期争做新时代的“雷小锋”，助人为乐、锐意进取。

北京市东城区体育馆路小学。学校供图

东城区各校开学典礼上，学生们也将充实多彩的假期成果转化为一段段的成长故事，通过精彩纷呈的实践活动进行展示。在北京市第一六六中学，学子们分享了在冷泉港课程学习中探索生命科学的奥秘、领略基因与生物之美；在“见字如面”视频制作实践中，感受北京的万千气象、祖国发展繁荣昌盛。北京光明小学的学生代表们通过讲述假期里敬老孝亲和用行动传递温暖的美德故事，引导师生常怀感恩之心，弘扬中华美德，践行社会主义核心价值观。在灯市口小学开展“行走的”开学典礼上，全体师生走进北京农趣大观园，以假期生活展示、体验农耕活动为契机，砥砺品德、陶冶情操，亲近美好自然。

北京市东城区灯市口小学开展“行走的”开学典礼。学校供图

(责编：李依环、熊旭)