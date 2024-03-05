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中国民办教育协会副会长李孝轩委员：为新质生产力搭建人才体系

2024年03月05日08:26 | 来源：光明日报
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青年科技人才在科技创新和科研攻关中发挥着重要作用，加强青年科技人才队伍建设，激发青年科技人才创新活力，对更好推动经济社会高质量发展具有重要意义。

要加快青年科技人才一体化培养。坚持服务国家战略需求导向，全面落实国家基础学科拔尖人才培养战略行动、国家急需高层次人才培养专项等人才培养计划。聚焦新一轮科技革命和产业变革，畅通拔尖创新人才一体化衔接培养路径，推动人才培养模式与教育链、产业链、创新链深度融合。高校应聚焦关键核心技术“卡脖子”问题，重点培养高端产业转型升级急需的高层次青年科技人才。积极构建“互联网+教育”“科技+教育”“人工智能+教育”等教育新生态，推动课程体系与专业链、产业链深度融合，不断提升高等教育对新技术、新产业、新业态的适应和支撑能力。

要加快完善科技人才供需匹配机制。加强科技人才供需预研预判，按照国民经济和社会发展规划周期，对发展新质生产力急需的人才作出总体规划。高校应紧跟未来人才需求总量和结构性变化，积极搭建适应新质生产力发展的人才结构体系。坚持培育重点、扶持增长点，把国家战略急需的学科专业做精，把产业紧缺的高素质技术技能人才培养做强，把新兴交叉融合的学科专业做实，推动人才供给与经济社会高质量发展精准适配、有效对接。加快形成特色鲜明、布局合理、协调共生、支撑发展的学科专业生态体系，支持重要领域、战略性新兴产业相关学科专业发展壮大，提高人才培养的前瞻性和耦合度。

（记者晋浩天采访整理）

(责编：李依环、郝孟佳)

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