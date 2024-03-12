人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>滚动新闻

四部门：确保中小学生课间正常活动  减少近视发生

2024年03月12日10:04 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京3月12日电 （记者孙竞）近日，教育部、国家卫生健康委、市场监管总局、国家疾控局联合印发通知，决定在2024年3月以“有效减少近视发生 共同守护光明未来”为主题，开展第8个全国近视防控宣传教育月活动。通知强调，要确保中小学生课间正常活动，让学生有更多时间到户外活动和望远。

通知指出，中小学校每节课间应安排学生走出教室适量活动和放松，每天统一安排30分钟大课间体育活动，缓解视力疲劳。中小学校在宣传教育月期间开展1次视力监测，重点关注中小学生寒假返校后视力变化情况，及时将视力监测结果反馈给学生和家长。

通知指出，教育部命名的全国儿童青少年近视防控改革试验区和试点县（市、区）结合近视防控改革试验试点工作要求，在中小学校、幼儿园部署开展“每班张贴一张标准对数视力表、中小学生每天上下午各做一次眼保健操、每月开展一次班级内视力自测、每季度开展一次近视防控科普宣教活动、每学期初开展一次专题部署、每年跟踪对比分析一次全校学生视力状况”等“六个一”近视防控试点，探索总结近视防控创新举措和有效方法。

各地教育、卫健、疾控等部门强化医教结合，医校协同，组织近视防控宣讲团、眼科和儿童眼保健专家，深入中小学校、幼儿园、社区开展近视防控和视力健康宣教活动和眼科义诊活动，大力普及科学防控近视的方法和高度近视的危害，帮助孩子养成良好用眼习惯，支持和指导医疗机构协助学校加强学生视力检查和咨询指导，指导视力不良学生及时矫治，做到近视早预防、早发现、早干预、早矫治。

通知同时要求，各地市场监管部门加强眼镜制配场所计量监管，深入开展近视防控相关产品质量执法，加大对近视防控相关虚假宣传等违法行为打击力度，严厉查处各类违法行为，依法从严查处儿童青少年近视防控产品误导性营销宣传行为。

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部