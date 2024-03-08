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樊春海委员：推进高教、职教、继续教育协同

2024年03月08日08:21 | 来源：科技日报
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原标题：推进高教、职教、继续教育协同

樊春海 全国政协委员、中国科学院院士　

樊春海 全国政协委员、中国科学院院士　

　　高等教育、职业教育、继续教育是三种不同的教育类型。然而，目前三者之间协同融合发展还存在不足，需要加强统筹，进一步推进高等教育、职业教育、继续教育协同发展。

　　尽管职业教育建立起了从中等职业学校到高职专科院校再到高等职业本科的通道，但高等职业本科教育的社会认可度还有待进一步提升。

　　为此，我提出几点建议。一是大力保障高等教育、职业教育、继续教育的平等社会地位。大力提倡并实施校企合作、产教融合。二是推进高等教育、职业教育、继续教育评价制度改革。成人高考和自学考试要做好“出口评价”，落实“宽进严出”。部分专业性强的职业教育课程可纳入普通高考选考科目，提升普通高中课程的专业化程度。同时推动更多本科高校以职教高考成绩录取职业教育学生。三是加强高等教育、职业教育、继续教育的资历和资格互认。制定国家资历和资格框架体系，建立国家学分银行制度，建立学习成果认证与转化的顶层制度以及完善的终身教育体系。

　　（记者 王春整理）

(责编：郝孟佳、李昉)

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