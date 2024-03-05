人民网北京3月5日电 （记者郝孟佳）4日，北京市府学胡同小学携手中国美术馆共同举行“追寻雷锋足迹 弘扬志愿精神”学雷锋主题教育活动，中国美术馆馆长吴为山雕塑作品《雷锋》铜像首次在北京的中小学校园展出。

“追寻雷锋足迹 弘扬志愿精神”学雷锋主题教育活动。学校供图

活动中，学生代表朗诵了《雷锋叔叔你在哪里》，用童声诵出雷锋全心全意为人民服务的高尚品格。学生们还在活动中展示了《雷锋日记》新编，透过阅读雷锋日记中的话语，再次感受雷锋崇高的理想信念以及服务人民、爱岗敬业、艰苦奋斗、勤俭节约的精神。

“追寻雷锋足迹 弘扬志愿精神”学雷锋主题教育活动。学校供图

“我们要沿着雷锋叔叔的足迹，牢记‘为人民服务’，把有限的生命投入到无限的为人民服务中去。”活动上，“知行至善”助盲志愿队代表和中国美术馆志愿小讲解员讲述了他们的志愿服务经历。

记者了解到，为了更好地传承雷锋精神，府学胡同小学今年新添19个志愿服务中队，为校园建设和社会服务贡献力量。

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