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守好学校主阵地 延展社会大课堂

——上海高校思政课成魅力“金课”

2024年03月22日08:16 | 来源：光明日报
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原标题：守好学校主阵地 延展社会大课堂

“中国式现代化是什么样子？为什么说促进人与自然和谐共生是中国式现代化的本质要求之一？”日前，东华大学把思政实践课堂搬到浙江省安吉县余村，带领大学生开展“两山”理论实践研学，体悟中国式现代化的生动乡村实践。

学校思想政治理论课教师座谈会召开5年来，上海充分发挥思政课落实立德树人根本任务的关键作用，全面落实新时代思政课改革创新要求，在“大思政课”上做文章，深入推动思政课建设内涵式发展和质量提升，持续推进党的最新理论、创新成果“带着热气”进教材、进课堂、进头脑。

延伸课堂：把“思政小课堂”搬进“社会大课堂”

在“人民城市”重要理念首提地上海杨浦滨江，同济大学师生现场踏访研学。举办杨浦滨江党史研学班、设计杨浦滨江红色文化研学路线图、组建“人民城市”红色秀带青年调查研究团……同济大学首开特色思政课“人民城市导论”，组建跨学科教学团队，构建沉浸式阅读分享、互动式研学宣讲、情景式文旅体验“三位一体”的学习体系。

“大思政课”不光在绿水青山间，也在街头巷尾，在火热的生产劳动和社会实践第一线。上海海洋大学牵头建设的临港新片区“大思政课”综合实验区，入选上海市“大思政课”建设整体试验区，充分调动临港新片区社会力量和资源，与9个实践教学共建单位形成合力，构建实践课程体系，讲好中国式现代化的临港故事。

坚持开门办思政课，突出实践导向，充分调动各方面资源和力量，将中国特色社会主义伟大实践及时融入教育教学，推进“思政小课堂”与“社会大课堂”紧密结合，是上海高校思政课建设一直坚持的方向。

上海大学精心打磨“中国系列”思政选修课，累计开设“大国方略”“美丽中国”“美育中国”等20多门课程，截至2023年秋季学期，系列课程覆盖全校18个院系。上海建桥学院建设具有鲜明校本特色的雷锋馆、国政馆、党建育人馆，打造“奉献中国”“建党百年英模谱”等沉浸式“大思政课”。上海东海职业技术学院把思政课堂搬到中共四大纪念馆，以贴近学生的方式让历史事件“活”起来，激发学生参与和探究的热情。

打造“金课”：让专业课和思政课同向同行

3月5日下午，被誉为“科普院士”的复旦大学教授褚君浩为近3700名本科生上大课。这位中国自主培养的首位红外物理博士，“风云四号”卫星、“嫦娥三号”月球车光谱仪、“祝融号”火星车的幕后英雄，鼓励青年学子——谦和、顽强，“不要做池塘表面的浮萍”。

复旦大学全校一盘棋推动思政课高质量建设：校党委书记牵头，组织700多名授课和带教教师，涵盖院士、文科资深教授、行业领袖专职教师、知名校友，搭建首批133个覆盖上海市的现场教学基地，全校共上一门“强国之路”思政大课。

2019年秋季学期，上海以全市15家示范马院为试点，在全国率先开设“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课。此外，还建设“实景课堂”“行走的课堂”等实践课，融入课程育人体系，形成“圈层式”课程体系。

围绕数字化背景下思想政治理论课线上线下有效衔接的混合式教学，华东理工大学进行探索；华东政法大学以法学专业核心课为切入点，打造融知识性、故事性、前沿性于一体的“法治中国”课程群；上海戏剧学院开展《戏剧背后的思政密码——短视频教学项目探索》项目，探寻戏剧和思政交融的新方向……一个个课堂，有“知”，更有“情”、有“思政味”。

聚焦思政课前沿问题、重点难点问题，围绕课堂教学、实践教学、在线教学建设等方面，上海支持引导高校开展案例式、探究式、体验式、互动式、专题式、分众式等教学方法试点。5年间，上海高校课程思政建设持续升级，由专业课程向专业课程链、示范专业、学院及大类延伸。

贯通资源：推进大中小学思政课一体化建设

近年来，上海交通大学着力打造大中小学一体化、校内外一体化、知信行一体化的“大思政课”育人共同体，集聚社会力量和科教资源，着力构建大学牵引、区域联动、大中小学贯通的“大思政课”育人平台。

华东师范大学连续5年举办“讲台上的新思想”上海市大中小学思政课一体化建设教学观摩系列活动，持续构建“共学、共研、共教”教学观摩常态化工作机制，搭建“上海大中小学思政课一体化建设教师实训基地”“思政课教师教学能力培育实验室”等实践平台，创新思政课教师实训方式，先后荣获上海市教学成果特等奖、基础教育国家级教学成果二等奖。

上海立信会计金融学院打造思政育人共同体，多次开展大中小学思政课教师集体备课，联合立信附属学校、上海市澄衷高级中学举办“诚信立校 文化育人”等主题研讨。上海商学院聚焦“读红色经典 做信仰传人”主题，通过“听、说、读、写、传”等沉浸式学习方式，贯通大中小学师生多重阅读主体、构建大中小学师生阅读育人大平台，“大思政课”育人实效不断提升。

2022年，上海入选教育部“大思政课”建设综合改革试验区，以大中小学思政课一体化建设为主线开展“大思政课”试验探索。2023年，上海提出构建学段衔接的“大体系”，突出内容渐进性、机制协同性，切实推进大中小学思政课一体化共同体建设。目前，上海15所高校示范马克思主义学院已与16个区教育局结对共建。

（记者 颜维琦 孟歆迪）

(责编：李昉、郝孟佳)

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