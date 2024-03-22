人民网北京3月22日电 （记者郝孟佳）据教育部网站消息，教育部近期在贵州省贵阳市召开2024年度基础教育重点工作部署会。

会议指出，2024年是教育强国建设规划纲要实施“元年”，要落实2024年全国教育工作会议部署，加快构建优质均衡的义务教育体系、富有成效的中等教育体系，持续发力办强办优基础教育。

会议要求，2024年，基础教育战线要锚定建成教育强国目标任务，重点抓好五方面工作。一要突出“立德树人、育人为本”一条主线，着力推进党组织领导的校长负责制，构建“大思政课”体系，落实“五育”并举。

二要守住安全管理、规范办学两条红线，将2024年定为基础教育的“规范管理年”，重点整治违法违规、违背教育规律和教育功利化短视化等办学行为。

三要深化中考、高中办学模式、课程教学三项改革，聚焦基础教育难点堵点问题，缓解升学焦虑，提高育人水平。

四要抓实扩优提质、“双减”、乡村教育、书记校长能力提升四项重点工作，有效应对学龄人口变化，扩大优质教育资源供给，补齐办学短板，提高治理能力。

五要着重做好提升群众获得感、家校社协同、完善落实机制、新闻宣传、舆情应对等工作，努力办好人民满意的基础教育。

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