人民网北京3月19日电 （记者李依环）记者今天从教育部获悉，教育部正式公布2023年度普通高等学校本科专业备案和审批结果，并发布最新版《普通高等学校本科专业目录》。本次备案、审批和调整的专业，将列入相关高校2024年本科招生计划。

增、撤、调涉及3389个专业点，数量为历年最多

教育部高等教育司负责人介绍，此次专业增设、撤销、调整共涉及3389个专业点，数量为历年最多。其中，新增1673个、撤销1670个，数量基本持平。工学、教育学、经济学等学科门类的专业点增加数量位居前三，管理学、艺术学等学科门类的专业点数量相对减少。

从学科门类看，工学所涉专业点数量最多，有1322个，占比39%，这与工学作为第一大学科门类的基本情况相呼应；从区域布局看，涉及中西部高校的专业点有1802个，占比53.17%。总的来说，专业结构和区域布局进一步优化，高校在专业设置上更趋理性。

增设24种新专业，目录内专业达816种

教育部本次同步发布最新版《普通高等学校本科专业目录》，包含93个专业类、816种专业。电子信息材料、软物质科学与工程、大功率半导体科学与工程、生物育种技术、生态修复学、健康科学与技术等24种新专业正式纳入本科专业目录。

具体而言，立足服务国家战略需要，设置大功率半导体科学与工程、生物育种技术等专业；聚焦科学前沿和关键技术领域，深化“四新”建设，设置电子信息材料、智能视觉工程、智能海洋装备等专业；推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，设置中国古典学等专业；聚焦服务健康中国战略需求，落实体育强国建设部署，设置健康科学与技术、体育康养、足球运动等专业。

资源勘察工程、护理学、助产学调整为国家控制布点专业

据了解，此次还结合经济社会发展需求变化和专业布局情况，对国家控制布点专业范围进行了动态调整，将资源勘察工程、护理学、助产学调整为国家控制布点专业。

教育部高等教育司负责人介绍，去年3月，教育部等五部门印发了《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》，方案实施一年来，教育部持续加大专业设置调整工作力度，“一省一案”“一校一策”狠抓落实。目前已有23个省（区、市）、94所中央部门所属高校制定了实施方案。

各省结合本地产业发展实际，梳理急需紧缺专业520种、就业率相对较低专业223种，为属地高校优化专业结构提供重要参考，推动区域人才供需匹配。

同时，教育部对高校停招5年及以上的专业进行撤销预警，试行专业预申报制度，推动高校建立健全专业设置定期研究、提前研究工作机制，增强专业设置的前瞻性、精准性。

(责编：郝孟佳、熊旭)