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多名学生在校午餐后呕吐腹泻 深圳市市场监管局：已对供餐企业立案调查

2024年03月13日15:33 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月13日电 （记者郝孟佳）今日，深圳市市场监督管理局官方微信通报，3月12日监测到网帖反映，深圳市龙华区实验学校有多名学生11日在学校吃了午餐后，出现了呕吐和腹泻的不适症状。

深圳市市场监督管理局启动食品安全应急处置流程，组织执法人员对学校和供餐单位开展现场核查，依法对学校留样样品和供餐企业食品留样及原材料进行封存抽检，已送疾控部门等检测机构进行检测。

目前，深圳市市场监督管理局已依法对供餐企业涉嫌违法行为进行立案调查，对其原材料采购、生产加工等进行全过程调查溯源。

深圳市市场监督管理局官方微信截图。

深圳市市场监督管理局官方微信截图。

此外，“龙华教育”官方微信公号也于今日发布了相关情况通报。通报称，龙华区多部门成立联合调查组，第一时间进驻学校及配餐企业开展调查处置工作，并将相关留样食品送检。

3月12日11时许，初步排查学校共22名学生出现24小时内腹泻3次及以上并伴有腹痛症状，截至当天18时又陆续发现有23名学生出现类似症状。涉事学生症状均较轻，无重症、无住院病例，大部分学生12日上午已正常返校。

龙华教育官方公号截图。

龙华教育官方官方微信截图。

(责编：李昉、熊旭)

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