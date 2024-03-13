人民网北京3月13日电 （记者孙竞）日前，全国第一家文化遗产领域的卓越工程学院——北京联合大学文化遗产卓越工程师学院挂牌成立。这也是全国首个高校里的“文化遗产”类学院。

据介绍，学院将整合考古、文物、艺术、旅游等优势专业，打造文理工管艺多学科交叉融合的教学模式，培养通晓文化遗产全链条基础知识，精通考古发掘、文物活化利用的综合性人才。

“我们把所有和文化遗产有关的学科都纳入了学院的培养计划中。例如，人工智能学科为考古发掘过程提供技术支持，艺术类专业为文化遗产的活化利用提供创意方案，学院将推动这些相关学科的交叉融合，培养复合型人才。”北京联大党委副书记、校长雷兴山介绍，该校建有近万平方米考古文物实验室、门类齐全的文物材料与工艺复原考古实验室、收藏丰富的中国考古学史文献中心等，这些硬件平台也为新学院的建设提供物质条件。

记者了解到，学院将联合国家文物局考古研究中心、北京市考古研究院、北京大学考古文博学院等合作单位，组建跨院系、跨学科、跨领域的师资团队，开展有组织的融合培养。未来，学生们将走进考古发掘现场、文博科技企业、文化创意公司等实习实践，在真实产业环境中提高专业技能。

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