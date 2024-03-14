北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院博士在读研究生 郑奕

前往乡村调研，增长本领才干；坚守科研实验，勇攀技术高峰……刚刚过去的寒假，许多大学生积极投身基层社会实践，在广袤大地上拓宽视野，且行且思，为社会发展淬炼青春“三色”。 人民网特别推出“青春在火热实践中闪光”系列报道，特邀大学生代表化身“观察员”分享实践故事和心得感悟，希望广大青年学子在新征程上唱响青春之歌，在火热实践中绽放绚丽之花。

调试仪器设备、测试和分析实验数据、撰写实验报告……科研课题进入关键攻关，这个寒假，我选择了推迟返乡，留在校园里争分夺秒投入实验，保障项目和博士毕业课题研究顺利推进。

柏彦故地，巍巍学府。自2016年入学，这是我在北航的第8个年头。这一孕育红色工程师的沃土上，以空天报国为内核的北航精神在每一位师生心中牢牢扎根，也时刻督促我努力向前，勇攀高峰。

改革开放以来，我国的大部分科技产品已经逐步实现了自主研发和生产，但部分品类还高度依赖进口，科学仪器就是其中一项。科学仪器是高端制造、基础研究、先进技术开发的基石，核心技术必须牢牢掌握在我们自己手中。

因此，8年来，我选择在光学工程专业中深耕，师从北航仪器科学与光电工程学院王琼华教授和刘超副教授，开展先进光学器件和成像仪器的研究工作，立志在国家科技高水平自立自强和科学仪器国产化的道路上贡献力量。

近年来，我们团队承担了多个国家级重大项目，取得了一系列成果，为显微成像、空域探测等领域的仪器装备配置了看得清、看得快、看得准的“眼睛”。

早上8点半到实验室，中午休息一会儿，然后一直忙碌到晚上……我的科研之路并不孤单，在实验室里，我们可以随时与导师、师兄、师姐探讨学术问题。生活看起来进入“程式化”，内心却无比充实。

寒假期间，很幸运，我所参与的项目课题也有了一定进展，所主导设计的成像模组的部分关键指标取得了突破，模组的信息通量有了明显提升，努力付出有了实实在在的收获！

在每天的研究工作中，在每个脚踏实地而又仰望星空的时刻，我都能清晰地感受到一种向梦想靠近、为梦想而奋斗的幸福。偶尔某个时候，我也会憧憬未来的某一天，或许我会作为一名优秀的科研工作者，分享自己的成长经历，勉励更多像我一样的年轻人坚定追逐科研梦想。

而今，时代的接力棒已经传到青年一代手中。成长在这个伟大的时代，我们也更加深知承担的使命和责任。新学期已经开始，我会再接再厉，追寻和坚守前辈们的“中国心”“长鹰魂”“陀螺梦”，在科研一线追梦奔跑，用奋斗书写青春的答卷！（海报设计：吕轩）

(责编：李依环、熊旭)