人民网北京3月15日电 （记者郝孟佳）今天，2024（第10届）中国海归创业大赛在京启动。本届大赛继续以留学人员回国创业项目为评选对象，主要面向高新技术产业和硬科技创业领域，企业和个人均可以项目团队或个人形式报名参赛。

大赛评委会将重点从团队、技术、市场、财务4个能力指标上对参赛项目进行评估。大赛设一等奖1名、二等奖3名、三等奖6名、优胜奖10名，给予对应奖金奖励和配套服务支持。

记者了解到，大赛要求参赛项目持有人或团队中，至少有1人在海外或港澳台取得学士及以上学位；或在国内获得大学本科及以上学历或中级以上专业技术职务任职资格，并到国（境）外高等院校、科研机构进修半年以上；或为来华的外籍人士。

据介绍，大赛线上报名通道自即日起开启，报名截止时间为5月10日。经项目初筛和专家评审后进入复赛的项目团队，将于6月中旬参加在苏州高新区举行的复赛和决赛。此外，大赛开设“线下直通车”，面向留学人员企业集中度较高的创业园区及相关单位，由地方单位组织的项目通过集中路演、辅导和选拔，可直接晋级复赛。

值得一提的是，大赛将聚焦“人才+科创+产业+金融”，组建规模10亿元专项基金，对参赛项目给予优先投资支持，还将组织专场对接洽谈活动，推动人才项目孵化、科技成果转化。此外，大赛还将设立中国海归创业大赛服务基地，为优秀参赛项目团队开辟政策、资金、场地等绿色通道，提供创业全生命周期服务。

据悉，中国海归创业大赛是由中国技术创业协会留学人员创业园工作委员会发起举办的专门面向海归创业的全国性活动。大赛自2015年以来，已成功举办九届，共吸引4500余个海归项目团队报名参赛。

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