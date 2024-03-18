人民网北京3月18日电 （记者秦迪）3月18日，由中央网信办网络传播局、共青团中央宣传部指导，人民网、中国青年报社主办的“思想铸魂 网育新人”大思政课优秀案例征集活动正式启动。

本次征集活动旨在深入贯彻落实习近平总书记关于大思政课和青年工作重要讲话精神，落实立德树人根本任务，不断提升网络育人能力，充分展现社会各界建好用好大思政课的新探索、新突破、新成果，推动大思政课持续发挥培根固本、铸魂育人的重要作用。

征集活动期间，参与组织实施大思政课工作的教育、网信等部门，共青团等群团组织，各级各类参与大思政课建设的媒体网站、学校等企事业单位，可通过人民网、中国青年网大思政课云平台入口，按要求申报大思政课网络内容产品、品牌栏目、互动活动、网络服务、网络应用等素材案例，教学大纲、教学手册、教学路线、教学资源包等专题案例，以及机制创新、队伍建设、资源开发、成果共享、条件保障、数字赋能等工作案例。

征集结束后，活动主办单位将组织专家评审，遴选一批大思政课优秀案例，并择优进行宣传展示。

(责编：崔競文、刘凡)