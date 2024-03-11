原标题：职业教育成就更多出彩人生

重庆市永川职教中心师生展示MR教学辅助系统。 新华社发

上海电子信息职业技术学院的师生展示智能机器人创新开发项目。 新华社发

在甘肃省兰州新区科教园区，甘肃省卫生职业学院的学生在人体生命科学馆进行观摩课程。 新华社发

近日，教育部公布的一组数据，让河北交通职业技术学院副院长张运凯委员倍感欣喜：2023年，全国高职（专科）招生555.07万人，比上年增长2.99%；职业本科招生8.99万人，比上年增长17.82%……

这些数字表明学生、家长和社会对职业教育态度的加快转变。杭州技师学院特级技师杨金龙代表告诉记者：“近年来，选择职业教育的孩子越来越多，‘职业教育也能成就出彩人生’的理念逐渐深入人心。”

党的二十大报告强调，统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，推进职普融通、产教融合、科教融汇，优化职业教育类型定位。今年的政府工作报告提出“大力提高职业教育质量”。

未来，如何在高质量发展基础上不断提升职业教育吸引力？本刊特采访代表委员进行分析。

更有学头 深化产教融合

连续两年，杨金龙代表在全国两会上带来的建议都是关于深化产教融合的内容。在他看来，产教融合正是提高职业教育办学质量、提升职业教育吸引力的关键。

“以我们学校磁性材料产业学院开设的企业‘订单班’为例，从学生入校开始，企业就参与学生培养环节中。通过产教融合、校企合作，这些学生在校期间就能提前熟悉企业文化、掌握企业所需技术，毕业后就直接进入企业工作。这样的培养模式对学生来说，无疑是很有吸引力的。”杨金龙代表说。

南京工业职业技术大学教务处处长王红军代表认为，近年来有关部门出台了不少支持产教融合、校企合作的政策，职业学校对此非常重视，取得了一定成效，但在具体实施中仍存在“学校热企业冷”、形式大于内容等问题。

对此，王红军代表建议，地方政府应细化落实支持产教融合的配套举措，学校要综合考虑校企需求、完善校企合作的机制，教师则要更加积极主动走向一线，提升服务行业企业的能力。

“要让职业教育更有‘学头’，必须深化产教融合，健全深化校企合作的保障机制。”南昌师范学院体育学院院长、教授程丽芬代表认为，职业教育产教融合要向现代化产业体系聚拢，聚焦高质量发展主线，聚焦生物制造、商业航天、低空经济等战略性新兴产业，形成与产业链、创新链环环相扣的人才链。同时，要积极探索现代学徒制试点，将新技术、新工艺、新规范纳入职业院校教学标准，做到专业设置与产业需求、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程紧密结合，实现学生技能与市场需求紧密有效衔接。

更有盼头 推动职普融通

去年，一则“安徽考生超本科线78分上高职”的消息引发热议。事实上，中高考分数超过普高线、本科线的考生选择职业教育，在近年早已不是个例。

“成才是多途径的。我们不应把职业教育和普通教育看作是层级的关系，它们只是不同的教育类型。”农工党浙江省委会副主委、浙江理工大学副校长欧阳宏伟委员表示，“只有推进职普融通，让职业高中学生也能进入本科名校就读，甚至能深造专业硕士、博士，这样职业教育和普通教育才真正具有了同等的地位，职业教育才更有盼头。”

谈到职普融通，九三学社湖南省委会副主委、湖南省教育厅副厅长王仁祥委员指出，目前仍存在普高生转入中职易、中职生无法转入普高的问题。他建议，修订普通高中学籍管理规定，允许中职学生和普高学生学籍互转，打破学籍管理制度瓶颈。此外，从国家层面修订中职教学指导文件，深化课程改革，积极探索与普通高中课程资源的共建共享。

张运凯委员表示，要继续完善从中职到高职专科、再到本科层次职业教育，加快推动职业院校设立专业硕士、工程博士点。同时，他特别提到当前初中课程体系中，涉及职业技能的课程很少。“学生是否适合、是否有兴趣学习职业技能，需要有一个接触、了解的过程。可以在初中阶段开设职业技能类课程，通过学习、实践和体验，让职业教育成为学生自觉自愿的适合选择。”他表示。

更有奔头 打破成才“天花板”

今年全国两会前夕，2023年“大国工匠年度人物”活动揭晓了最新入选的10位大国工匠名单。自2018年首次举办以来，活动已推选出高凤林、竺士杰、艾爱国等50位家喻户晓的大国工匠。

“近年来，国家举办了各类技能大赛，对高层次技能人才、大国工匠进行表彰奖励、宣传报道，彰显了国家对技能人才的重视。”身为世界技能大赛国家队教练的杨金龙代表对此感触很深，“只有让更多人看到‘蓝领’也能成为高层次人才，职业教育才能更有奔头！”

未来，如何才能畅通职业技能人才发展通道，进一步打破成才“天花板”？

张运凯委员表示，要健全以行业企业为主体，职业学校、技工院校为基础，政府推动与社会支持相结合的高技能培养体系。同时，创新高技能人才培养模式，实施现场工程师培养计划，探索中国特色学徒制，开展订单式培养、套餐制培训，探索校企双制，校中厂、厂中校等培养方式。

在完善职业技能等级制度方面，王仁祥委员表示，要大力推进“新八级”职业技能等级认定制度和技能人才薪酬分配指引制度，将技能人才纳入地方人才政策，发挥成长空间和社会待遇的示范效应，营造技能成才的良好氛围。

“我们要持续在全社会弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，厚植工匠文化，营造‘劳动光荣、技能宝贵、创造伟大’的社会风尚。同时，要进一步开展各类技术技能‘大比武’，为青年技术人才提供更多切磋技艺的机会和舞台，提升青年技术人才的获得感，引导更多青年选择技术技能型发展道路。”张运凯委员说。

（记者 唐芊尔 张进进）

(责编：李昉、李依环)