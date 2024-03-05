本报记者

习近平总书记强调，新征程上，要深刻把握雷锋精神的时代内涵，更好发挥党员、干部模范带头作用，加强志愿服务保障和支持，不断发展壮大学雷锋志愿服务队伍，让学雷锋在人民群众特别是青少年中蔚然成风，让学雷锋活动融入日常、化作经常，让雷锋精神在新时代绽放更加璀璨的光芒，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴凝聚强大力量。

今年3月5日是第六十一个学雷锋纪念日。60多年来，学雷锋活动在全国持续深入开展，雷锋精神滋养着一代代中华儿女的心灵。代表委员表示，要在服务社会、助人为乐、爱岗敬业中提升人生境界，把个人追求融入为党和人民事业奋斗中，为中国式现代化建设添砖加瓦。

向上向善助人为乐

“雷锋精神是社会主义核心价值观的生动体现。”湖南省长沙市雅礼中学党委副书记、校长王旭代表说，长沙是雷锋的家乡，在日常学习生活中，学校通过开展续写雷锋日记、校园文明十星评选等活动，让学雷锋在青少年中蔚然成风。

“我要立足本职岗位，从群众需要出发，组织多种形式的学雷锋志愿服务活动，把好事实事做到群众心坎上。”新疆维吾尔自治区莎车县巴格阿瓦提乡党委书记逄子剑代表说。

“留守儿童、困境儿童关爱和保护工作，关系到未成年人健康成长，关系到社会进步和国家发展。做好这项工作，需要更好发挥志愿服务组织的作用，进一步支持各地留守儿童和困境儿童志愿服务组织发展。”山东省临沂市手牵手孤困儿童心理辅导志愿服务团团长徐军代表说，服务团成立不久就汇聚起8000多名志愿者。目前，服务团志愿者累计走访32万多人次，行程2000多万公里，对符合帮扶条件的2896名困境儿童进行了一对一帮扶。

近年来，中国助残志愿者协会结合工作职能，开展“志愿助残阳光暖”等实施项目，组织动员青年志愿者及团队为困难重度残疾人提供形式多样、温暖贴心的助残志愿服务。“我们要共同建设更好的无障碍环境，给残疾人更多的支持，提高自我发展能力，广大残疾人一定能在新时代广阔舞台上，不断迸发光彩。”中国残联执行理事会理事杨洋委员说。

服务社会奉献爱心

“29年来，我在邮路上行走了44万公里，服务用户1000多万人次。我会帮助腿脚不便的老人代取代寄信件包裹、代购粮油等。举手之劳，帮助了别人也快乐了自己。”贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县城西段片区邮递员莫富元代表说。

“雷锋精神永不过时，我们经常组织志愿服务活动服务社会，以实际行动践行雷锋精神。”东方汽轮机有限公司一级副主任工程师曹天兰代表说。

“作为民间海上救援队，我们会在第一时间出动，向需要帮助的渔民伸出援手。希望相关部门加强对志愿服务的保障和支持，为志愿服务的开展提供更多便利条件，让学雷锋志愿服务队伍不断发展壮大。”浙江省温岭市石塘海上平安民间救助站站长郭文标代表说，平凡的岗位上也可以创造不平凡的业绩，传承和发扬雷锋精神，需要人人行动起来，伸出援手、互帮互助，为社会增添正能量。

“作为一名共产党员和退役军人，我会继续做好志愿服务，不断弘扬社会正能量。”殷其龙代表是重庆市出租汽车有限责任公司第二分公司的一名司机，也是重庆市“雷锋的士”志愿服务队成员。从业20年，在他的影响带动下，越来越多出租车司机参与到爱心奉献、助人为乐的行动中来。

广泛参与接续传承

“作为文艺工作者，弘扬雷锋精神要结合自身工作、融入时代生活。”中国音乐家协会分党组书记韩新安委员说，中国音乐家协会发扬乌兰牧骑优良传统，成立新兴音乐群体轻骑兵，深入一线进行志愿演出。2018年以来，累计志愿演出超700小时。

“建议进一步加强志愿服务的国际交流，以志愿服务的形式，积极传播中华文化、讲好中国故事。”共青团中央青年志愿者行动指导中心党委书记张朝晖委员说。

“雷锋曾说，把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去。”民盟中央专职副主席、中国美术馆馆长吴为山委员说，广大文艺工作者应积极投身文艺志愿服务，不断丰富群众的精神文化生活，真真正正做到文艺服务人民、服务社会。

雷锋精神，人人可学；奉献爱心，处处可为。代表委员表示，要努力践行社会主义核心价值观，积极向上向善，以实际行动书写新时代的雷锋故事，为强国建设、民族复兴贡献更多力量。

（本报记者陈圆圆、徐阳、李卓尔、苏滨、张明瑟、王永战、王影迪、窦皓、王云娜）

《 人民日报 》（ 2024年03月05日 10 版）

(责编：李依环、郝孟佳)