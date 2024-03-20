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教育部：2024年高考全国统考于6月7日至8日举行

2024年03月20日19:24 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月20日电 （记者李依环）教育部日前印发《关于做好2024年普通高校招生工作的通知》（下称《通知》），明确2024年高考全国统考于6月7日至8日举行，其中有外语听力测试内容的一般应安排在外语笔试考试开始前进行。

图片来源：微言教育公众号

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对于普通高校招生工作，《通知》重点强调了五方面要求——

一是建立完善高水平考试安全体系。要求各地各校全面落实主体责任，完善健全各类突发事件应急处置机制和预案。强化部门协同配合，严格考试组织管理，开展手机作弊专项治理。深入实施“高考护航”行动，加强治安、交通、卫生防疫、噪音治理、心理辅导等多方面综合服务保障。

二是大力促进入学机会公平。严格招生计划管理，继续实施国家支援中西部地区招生协作计划、重点高校面向农村和脱贫地区专项计划，做好随迁子女在流入地参加高考工作。严格开展报名资格审核，严厉打击“高考移民”。

三是稳步推进高校考试招生改革。深化高考综合改革，全力做好吉林等第四批改革省份新高考落地各项工作。深化考试内容改革，落实立德树人根本任务，构建德智体美劳全面考查的内容体系。统筹做好强基计划等拔尖创新人才选拔培养工作，加强选拔、培养、评价一体化建设。精心做好艺术体育类招考改革落地工作。加强教考衔接，完善“文化素质+职业技能”的职教高考制度。

四是严格规范招生录取管理。要求各地落实监督管理责任，加强对报名、考试、录取全过程监督。严肃招生工作纪律，加强招生信息公开，加大违规查处力度。

五是优化考试招生宣传服务。加强高考宣传，做好信息发布、政策解读和温馨提示等工作。坚持正确育人导向，进一步完善和规范高考成绩等发布工作，推动全社会树立科学的人才观、成才观、教育观。加强志愿填报咨询服务，为考生和家长提供多渠道公共服务。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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