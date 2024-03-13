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中法青年交流会在北京第二外国语学院举行

2024年03月13日16:45 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月13日电 （记者郝孟佳）12日，中法青年交流会在北京第二外国语学院举行。当日恰逢中国植树节，中法青年学生共同在二外校园里种下海棠树。同时，法国普罗维登斯高中向二外赠送具有亚眠特色的瓷盘。

普罗维登斯高中向二外赠送具有亚眠特色的瓷盘。学校供图

普罗维登斯高中向二外赠送具有亚眠特色的瓷盘。学校供图

北京第二外国语学院党委书记常宇在致辞中指出，青年交流是文明交流的重要基石和内容，期待各位中法青年学生本着开放、包容、真诚、沟通的原则，不懈探索中法两国彼此灿烂的文明，推动交流互鉴。常宇介绍，学校正努力突出“新时代中外人文交流”办学特色，着力推动国际化人才培养和留学生教育。

教育部国际合作与交流司副司长陈伟表示，期待中法青年能够共同应对当今世界包括气候变化、生物多样性、可持续发展、人工智能等方面的挑战，通过学习历史、语言、分享知识和科学去迎接未来，以学术交流促进相互交流、相互理解，不断深化教育合作，为增进两国人民友谊和促进双边关系发展作出更大贡献。

参会法方代表、来自法国普罗维登斯高中的儒廉·德沃纳赫介绍，法国学生从初一开始就可以选择中文作为外语进行学习，法国学生希望了解中国，了解中国的语言、文化，希望能够通过此次交流活动，推动更多的中法青年增进交流，加深彼此之间的认同。

据悉，本次活动由北京第二外国语学院主办，法国亚眠高等教育学院协办，来自各界的相关代表等共160余人参加了活动。

(责编：李依环、熊旭)

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