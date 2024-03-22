原标题：浙江出实招全面加强“三支队伍”建设

“要激活‘动力源’，改革励才。浙江将深化科技创新体制和人才发展体制改革，扩大科研自主权和人才评审自主权，让更多科技人才铁心干、安心闯！”3月21日，在杭州召开的浙江省全面加强“三支队伍”建设新闻发布会上，浙江省科技厅党组书记佟桂莉表示。

春节假期后上班首日，浙江省委召开“新春第一会”，对全面加强“三支队伍”（即高素质干部队伍、高水平创新型人才和企业家队伍、高素养劳动者队伍）建设进行系统部署。

浙江省委组织部常务副部长谢志远介绍，会后全省各地就“三支队伍”建设谋划推出了一批新招实招硬招。其中，在加强高水平创新型人才和企业家队伍建设方面，浙江注重教育科技产业人才一体贯通和平台项目资金人才一体配置，围绕创新链产业链布局人才链，引导支持人才向创业创新一线流动，把更多人才优势转化为新质生产力。

谢志远表示，对愿意到浙江发展的各类人才，浙江将竭力提供发展平台、政策支撑、服务保障三方面的支持。

对此，佟桂莉也表示，要发挥好科创平台的聚才作用，重点是突出高能级科创平台在科技、教育、人才一体贯通上的牵动作用，“同时要坚持开放聚才的理念，通过推动国际大科学计划实施、布局一批国际联合实验室等，营造开放生态，吸引天下英才。”

高等教育尤其是高水平大学，是创新型人才培养的主阵地。去年8月，浙江省委省政府召开高等教育强省暨高水平大学建设推进会，此前先行出台《关于推进高水平大学建设的意见》《关于加快普通高等学校高质量发展的若干意见》，明确要推动高教强省建设换挡提速。

“相关部门同频共振，推出人才松绑、学科管理、资金支持等政策组合拳，迭代升级高等教育发展总体规划，各设区市也各尽其能出台了相关配套政策。”浙江省委教育工作委员会副书记、省教育厅党组书记陈春雷会上介绍。

“人才的成长需要舞台，关键核心技术攻关就是科技人才成才的最好的实战场景。”佟桂莉说，浙江将在云计算、人工智能、关键生物技术和新材料等领域，谋划一批重大科技专项，通过“揭榜挂帅”“赛马制”“军令状”的方式，让科技人才尤其是青年科技人才勇挑大梁、勇攀高峰。

近年来，作为民营经济大省的浙江，致力于深化科技资源配置改革，增强民企创新主体地位。去年12月，由浙江省科学技术厅等九部门印发的《关于强化企业科技创新主体地位加快科技企业高质量发展的实施意见（2023—2027年）》实施，就“支持企业引进培育高水平创新型人才”提出多项具体举措。

佟桂莉会上表示，浙江将持续壮大科技领军企业和科技“小巨人”企业队伍，支持龙头企业牵头组建创新联合体，加速科技成果的转化应用，打通从科技强到企业强、产业强、经济强的通道，让更多浙商勇立创新潮头。

（洪恒飞 记者 江 耘）

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