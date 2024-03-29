原标题：青海西宁：学生“足”享校园生活

图为在西宁市大堡子小学，学生进行足球特色大课间展示。马铭言 摄

3月28日，西宁市城北区在中国青少年校园足球特色学校大堡子小学开展学校特色项目展示交流活动。活动中，学生们展示足球特色大课间、足球联赛、日常训练等内容，并结合校园足球文化，创编合唱、舞蹈、皮影戏等形式多样的衍生节目。

据了解，在西宁市多元校园文化建设中，该校将足球文化辐射至班级、课程、综合实践等方面，展现出以“球”育人、五育融合特色项目成果，营造出丰富、立体的校园足球文化氛围，越来越多的学生享受到校园足球的乐趣。

图为在西宁市大堡子小学，学生进行日常足球训练。马铭言 摄

图为在西宁市大堡子小学，学生正在裁剪融入足球文化的剪纸作品。马铭言 摄

图为在西宁市大堡子小学，学生表演“蹴鞠”皮影戏。马铭言 摄

图为在西宁市大堡子小学，学生进行足球特色大课间展示。马铭言 摄

图为在西宁市大堡子小学，学生进行日常足球训练。马铭言 摄

图为在西宁市大堡子小学，学生展示“蹴鞠”舞蹈。马铭言 摄

图为西宁市大堡子小学开展班级足球联赛。马铭言 摄

图为在西宁市大堡子小学，学生进行日常足球训练。马铭言 摄

(责编：李昉、李依环)