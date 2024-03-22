人民网北京3月22日电 （记者郝孟佳）据国家市场监督管理总局网站消息，市场监管总局、教育部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委21日联合印发《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》（以下简称《通知》）。《通知》首次在国家层面明确预制菜范围，规定预制菜不能添加防腐剂，严格食品添加剂，在推广餐饮环节使用预制菜明示，保障消费者的知情权和选择权。

相关负责人介绍，预制菜产业是近年来发展迅猛的新兴食品产业，呈现一二三产业深度融合发展特点，其产业链条长、关联广、技术要求高，在促进农产品深加工、食品工业转型、消费升级、创业就业等方面均有积极意义。但预制菜也面临范围泛化、标准不统一、产业政策扶持范围不一致、群众忧虑预制菜添加防腐剂等问题。

《通知》对预制菜原辅料、预加工工艺、贮运销售要求、食用方式、产品范围等进行了界定，明确预制菜应当兼具预制化和菜肴的特征，且加热或熟制后方可食用。仅经清洗、去皮、分切等简单加工未经烹制的净菜类食品，属于食用农产品，不属于预制菜。速冻面米食品、方便食品、盒饭、盖浇饭、馒头、糕点、肉夹馍、面包、汉堡、三明治、披萨等主食类产品不属于预制菜。不经加热或者熟制就可食用的即食食品，以及可直接食用的蔬菜（水果）沙拉等凉拌菜也不属于预制菜。

《通知》明确，预制菜虽经过工业化预制，但仍属于菜肴范畴，不能添加防腐剂，严格食品添加剂使用。预制菜在生产、贮存、运输、销售过程中，对环境、温度、湿度、光照等有较高要求，应当加强全链条食品安全风险管控，不同类别预制菜应严格符合相应的冷冻冷藏等条件要求，以保障食品安全。

相关负责人称，预制菜通过冷冻、冷藏等贮存条件和杀菌后处理工艺，无使用防腐剂技术必要性，规定预制菜中不添加防腐剂更加符合消费者期待。

在预制菜食品安全监管方面，《通知》表明，要建立健全食品安全管理制度，加强食品生产经营风险管控，严把原料质量关；修订完善相关食品生产许可审查细则，提高预制菜行业准入门槛；重点检查预制菜生产经营企业进货查验、生产过程控制、贮藏运输等环节质量安全措施落实情况，对检查发现的问题，要责令整改到位，形成监管闭环。

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