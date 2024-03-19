原标题：中外学者古都共议教育新发展 西安交大校长：教育应该走在时代的前列

“教育应该走在时代的前列，准确地、科学地把握规律，引导我们人类社会走在一个正确的道路上。”西安交通大学校长王树国18日表示，在当前的数字经济背景下，知识体系与产业形态会发生重构，教育应该跟上时代发展步伐，更好地引领这场技术革命。

当日，“丝绸之路大学联盟内上合组织成员国高校高等教育合作论坛”在西安交通大学举办。中外专家、学者及高校代表齐聚西安，围绕“数字化教育赋能可持续发展目标实现”进行交流探讨，并寻求合作与未来发展的良机。

图为论坛现场。杨英琦 摄

中国教育部国际合作与交流司二级巡视员席茹表示，共建“一带一路”倡议实施十年来，新时代教育开放布局持续优化，共建行动不断深化，教育在推动人类文明进步中扮演着愈发重要的角色。

“我们学校和中国的大学以及联盟内其他大学的合作，对我们来说有着重要的意义。”哈萨克斯坦国立大学校长图伊梅巴耶夫·占塞伊特说，数字技术对当代教育产生了重要影响，也对学校提高教育质量、改善教育环境有着重要意义。

图为各学校代表共同签署《高等教育合作协议》现场。杨英琦 摄

活动现场，西安交通大学、哈萨克斯坦国立大学、伊朗科技大学、塔什干信息技术大学、吉尔吉斯国际大学、巴基斯坦国立科技大学、塔吉克斯坦国立大学共同签署“丝绸之路大学联盟”内上海合作组织成员国《高等教育合作协议》。在该合作协议框架下，各方达成首个学分互认项目的共识，即共同建设丝绸之路大学联盟“可持续发展目标实现路径在线课程”。

作为“可持续发展目标实现路径在线课程”负责人，中国科学院院士管晓宏表示，未来，各所学校将通过跨学科的研究，通过在人才培养、科学研究方面的交流合作，让学生了解可持续发展的必要性，并努力推动高等教育所有的学科专业都包含人类可持续发展的内容，使学生以可持续发展的方式来思考、行动。

“借此契机，我希望年轻人、高校教师都跟上时代发展的步伐，秉承人类命运共同体的价值理念来共同促进教育、产业乃至经济、社会等方方面面的发展。”王树国说，“期待我们这项活动能够在新技术革命背景下，为各国共同推进人类命运共同体的发展作出有效贡献。” (杨英琦)

(责编：郝孟佳、李昉)