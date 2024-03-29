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在“双减”里做加法 于“融合”中谋双赢

2024年03月29日08:35 | 来源：光明日报
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原标题：在“双减”里做加法 于“融合”中谋双赢

“科学教育关乎孩子们未来的理性思维和逻辑能力培养，也关乎国家的前途命运和社会进步。”在3月28日召开的《中小学科学教育》创刊座谈会上，中国科学院院士孙昌璞的观点道出了当天与会专家学者的共识。

那么，当前我国中小学科学教育有哪些实践探索？还面临哪些难题挑战？专家学者又给出了哪些意见建议？

科技后备人才早期培养事关重大

“国家综合国力竞争说到底是人才竞争，青少年科技后备人才的早期培养具有重要战略意义，应该成为我国青年科技人才培养成长链中的一个重要环节。”中国科学院院士、中国科学院大学学术副校长吴岳良表示。

“数学教育不仅教会学生使用科学语言和进行科学思维，而且学生解决困难的品格和意志力也能得到磨砺和增强，坚持不懈、坚毅果断的品质得到塑造和发展，有助于学生更好地完善自己和认识世界。”中国科学院院士、数学家田刚认为。

座谈会上，与会专家从不同角度强调了加强中小学科学教育的重要性，大家认为，加强科学教育是贯彻党的教育方针的必然要求，是落实立德树人根本任务的重要途径，是培育国家战略科技力量的基础支撑。

放眼全球，世界主要发达国家都极为重视中小学科学教育，将其作为培养拔尖创新人才、增强国家战略科技力量的重要举措。例如，美国发布科学教育标准，强调科学工程实践、跨学科概念和学科核心知识；德国实施MINT（数学、信息科学、自然科学、技术）教育行动计划2.0；日本、韩国、新加坡等国家也都实施了类似举措，加大支持中小学科学教育。

2023年5月，教育部等十八部门联合印发了《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》，目标是通过3至5年努力，在“双减”中做好科学教育加法的各项措施全面落地，中小学科学教育体系更加完善，科学教育教师规模持续扩大、素质和能力明显增强等。

科学教育工作总体基础薄弱

在《中小学科学教育》创刊号中，教育部党组成员、副部长、总督学王嘉毅撰文指出，科学教育工作涉及面广、系统性强、挑战性大，但总体基础薄弱。

对于这些问题的具体表现，与会专家从科学理念、区域均衡、学校实践等不同角度发表了各自的看法。

中国科学院院士、地质学家刘嘉麒指出，一些学校的科学教育比较笼统，没有统一的规范标准，而且不同年龄、年级的中小学生理解能力和兴趣不一样，不能一概而论；还有些学校没有从科学理念、科学思想的高度来设计课程。

田刚在调研中发现，边远地区中小学科学教育仍显薄弱，有的学校缺乏基本的实验设施，有的学校缺乏专业的师资力量，科学知识和教学方法更新较慢。“重视边远地区的科学教育，对促进教育资源均衡分配，实现教育公平公正，对国家发现和培养更多的优秀拔尖青年人才意义重大。”

北京一零一中党委书记、校长熊永昌列举了实践中的一些挑战，如科学课程资源较为单一，课程内容与科技前沿和重大进展脱节，科学教师的教学理念、教学方式、教学内容、教学评价等方面亟须更新与提升，教学评价对科学实践中的问题解决能力等科学思维考察不足，等等。

结合本校科学教育实践探索经验，熊永昌表示：“以课程引领科技创新教育是学校有效实施科学教育的必然举措。”该校利用家、校、社资源，通过英才学院、理工强基班等模式，推动中学、大学的创新人才一体化培养。比如，面向拔尖学生推出VR驾驶车辆、人工智能、数学与建筑等科学实践创新课程；与北京大学前沿计算中心等单位联合打造人工智能AI实验室等。

要进一步深化科教融合

讨论中，与会专家非常关注“兴趣”“好奇心”对科学教育的重要性。刘嘉麒说：“孩子要在玩中学，学中玩，边玩边学，激发兴趣，对什么有兴趣就会有灵感，兴趣是聪明的催化剂。”

田刚从自己多年的教育研究观察中得出结论：“一流的数学人才应该具备三种基本素质：兴趣、天赋和坚持。其中，兴趣排在第一位。”他进一步提示：“很多家长更加重视数学教育和科学教育，但是很多人是通过刷题、内卷的方式迫使孩子学习数学。适当做一些习题可以训练思维，是有益的，但是如果过度压制孩子，反而可能让孩子产生逆反心理，对数学和科学产生畏惧和厌烦。”

吴岳良阐释了科教融合的意义和方向，“科学界和教育界在科学教育领域进行合作，是双赢的策略。一方面，科学事业发展需要选拔和培养具有科学研究兴趣和天赋的学生；另一方面，科学家的专业知识和经验能够协助教育工作者提升科学教育质量。”他建议，“要进一步深化科教融合，打通基础教育跟高等教育的连接机制，特别是高中跟本科阶段科技拔尖人才培养方面的衔接。”

（记者 柴如瑾 通讯员 刘婕）

(责编：李依环、李昉)

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