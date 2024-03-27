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教育部部署开展2024年全国学前教育宣传月活动

2024年03月27日08:23 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月27日电 （记者郝孟佳）近日，教育部办公厅印发关于开展2024年全国学前教育宣传月活动的通知，明确今年学前教育宣传月将于5月20日至6月20日期间举办，主题为“守护育幼底线 成就美好童年”。

通知要求，宣传月围绕推进学前教育依法治教，重点宣传近年来国家和地方推进实施的有关学前教育法规政策，展现党和政府为保障适龄幼儿接受公平教育机会，解决人民群众急难愁盼问题的重大成果，宣传推进学前教育普及普惠安全优质发展的重大意义。宣传国家和地方在学前教育机构准入与管理、师资配备、幼儿园安全防护、卫生保健、保育教育等方面的规章制度，呈现完善学前教育治理体系、促进学前教育规范发展的崭新面貌。

此外，要针对社会公众对学前教育的认识误区、困扰问题，广泛传播科学育儿理念和知识，帮助家长充分认识违反幼儿身心发展规律活动的危害。

通知指出，各地要充分利用传播速度快、公众关注度高的新媒体平台，进一步转变宣传视角，更多关注个体在学前教育方面的收获和体会，以讲好学前教育故事、引发共情为出发点，将相关宣传内容以生动有趣、以小见大的方式传递给公众，避免求大求全、空洞说教。

通知强调，各地要将学前教育宣传月工作与关键时间节点工作结合，进一步延长宣传时限，在宣传月活动启动前开展预热活动，结束后开展延伸宣传，把握宣传节奏，做好学前教育宣传工作。要严把宣传方向，严防任何机构和个人借宣传月搭车开展商业宣传和活动。

(责编：李依环、熊旭)

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