原标题：毕生“听海”护国门

“莪”，诗经里一种长在水边的植物，生命力顽强。这是倡导教育兴国、实业救国的祖父为您取的名字。您的毕生工作恰在水边。

1931年，您出生在知识分子家庭，抗战时全家辗转逃难，心里种下爱国种子。1950年，在清华大学读大四的您，听说刚成立的大连海军学校急需物理教师，便毅然选择报名参军。

1957年，您被派往苏联进修，并从教授天文学的教员改行研究水声。期间，您敏感地发现，有两个关键技术研究室的门对中国人紧闭。

“真正尖端的东西，想从国外学、从国外买，都是不可能的。只能自己干，这就是一个国家、一个民族的骨气。”您暗下决心：一定要让中国的“耳朵”，听懂大海的声音。

学成回国后您全身心投身祖国“主战场”，在“哈军工”创建了我国第一个理工结合、配套完整、为国家战略服务的综合性水声工程专业，填补了我国在这一领域的空白。

1959年，您作为中方副队长参加中苏联合南海考察，看着水碧沙明的南海，您心情复杂：“何时我们凭自己的力量来考察开发？”

30多年过去，1994年，一场中国水声界期盼已久的考察，终于出征了。您任考察队队长兼首席科学家，主持中国首次南海水声科学考察。从琼州海峡到南沙群岛，考察队航迹深入南中国海。

行至赤道附近，太阳高悬于头顶，甲板温度超过50℃，酷热难耐。长期在海上工作，淡水告罄，年过花甲的您和队员便把船上飘着油花的压载水烧开了喝。

“要想‘下五洋捉鳖’，拼的就是那股劲儿。”回想当年与您一同出海，同为中国工程院院士的杨德森仍旧难以忘怀，“老师常说，有时候科研就是打仗，该咬牙的时候就得咬牙，这让我终生受益。”

坚守水声事业几十年，您写出了国际上最早集中论述水下噪声机理的著作，带出了一批批青年领军人。在服务中国“两弹一星”事业——“东风五号”洲际弹道导弹测试落点技术中，您贡献突出。您用一生“听海”，守卫着“蓝色国土”。在您的强力支持帮助下，一批中国水声领域顶尖人才快速成长，让中国成为拥有新型水声技术的国家，中国的海洋装备有了更加灵敏的“耳朵”。

（记者 何 亮）

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