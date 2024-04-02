人民网北京4月2日电 （记者孙竞）三百载春华秋实，教育人踔厉奋发。日前，北京市第二中学迎来建校三百周年。

3月30日，以“求真务实，三百年文脉弦歌不断；开放创新，现代化航程再续华章”为主题的建校三百周年大会在北京市第二中学举办。六百余位各界嘉宾齐聚校园，共同回顾学校三百年发展历程，共话教育高质量发展。

北京市第二中学党委书记、校长薛丽霞表示，北京二中将始终秉持“敬业乐群”“扎实、创造、团结、有恒”的校训精神，以建校三百周年为新的起点，行而不辍，开放创新，着力打造“四大工程”：一是持续推进党建引领的大思政育人工程，坚持五育融合，以“大思政观”统筹推进思想政治教育；二是积极推进高质量育人生态场建设工程，构建教师乐教、学生乐学的高质量育人生态场；三是大力实施新质人才培育工程，持续深化核心素养导向的课程教学改革，打造未来教育新形态；四是积极开展智慧学校建设工程，主动拥抱智能时代前沿科技，真正实现人工智能与教育改革、人才培养的双向赋能、双向奔赴。

二中老校长钮小桦作为教师代表发言，期待教师们以卓越的教育品质、严谨的教学态度，肩负起历史赋予的崇高使命，成为“言为士则，行为世范”的“大先生”。二中校友、中国科学院院士、医学分子遗传学家沈岩围绕“如何做好科学教育加法”“怎样保护学生的好奇心”等话题进行了发言。北京大学创新创业学院院长刘德英就“如何从中学阶段打好基础，与大学学习和之后的职业规划接轨”等话题与师生展开交流。

大会上，北京二中正式发布《北京二中教育集团高质量育人行动方案》，并向来自清华大学、北京大学、上海交通大学、山东大学、四川大学和河南省博物院、井冈山革命博物馆、北京协和医院、北京农机试验站、国家奥林匹克体育中心等单位和机构的代表颁发学校教育高质量发展指导专家聘书。

当日，学校还举办教师微课堂互动、学生社团活动交流、校园博物馆展览等活动，并现场为13名品学兼优的学生授予北京市第二中学金质奖章，发挥榜样引领作用。

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