原标题：兰州大学创排音乐剧《敦煌·星》

兰州大学文化传承创新项目——原创音乐剧《敦煌·星》研讨会2日在兰州大学召开。该剧讲述的是一位当代青年走进敦煌史，向一位不知姓名的唐代爱国诗人学习的故事。通过唐代诗人和当代青年的经历及思考，表达生命意义在实现爱国之志的过程中得到落实的喜悦。

“敦煌的故事非常多，但是怎么讲，讲什么故事，以怎么样的方式来讲，尤其是让年轻人爱听，这是我们创作最核心的一个问题。”兰州大学中华诗乐文化研究中心主任刘桂珍表示，继经典舞剧《丝路花雨》《大梦敦煌》后，目前鲜有描写敦煌的音乐剧，尤其是围绕藏经洞发现的敦煌文献，需要通过音乐剧进行演绎。

“敦煌在汉唐时期是中外文化交流的前沿，多样的音乐文化在这里碰撞、融合，体现在乐器上就很明显。这部原创音乐剧《敦煌·星》很好地体现了敦煌文化的传承与创新。”著名敦煌学者郑炳林在研讨会上说。

图为兰州大学文化传承创新项目——原创音乐剧《敦煌·星》排练现场。(资料图)兰州大学供图

“该剧故事主线清晰，音乐的可听性强，故事中的郝前辈这个人物在历史中有原型，其传承和弘扬了中华民族自强不息的伟大精神。”著名敦煌学者马德表示，文艺作品的创作只有在尊重历史的前提下才能出精品。

“甘肃的文化历史厚重，曾推出过《丝路花雨》《大梦敦煌》这样优秀的舞剧，为我国文艺发展做出了重要贡献。《敦煌·星》以音乐剧的艺术形式讲述敦煌故事非常符合当下年轻人的特点。”中国音乐学院教授姜万通表示，该剧的原创音乐对敦煌的音乐元素把握准确，风格融合和吟诵代替宣叙等方面具有创新性，在此基础上考虑适当加入主导动机等贯穿手法，会增加整体的统一和辨识度。

兰州大学艺术学院、威尔士学院党委书记李华龙表示，该剧依托学校丰富的学术资源和学术支撑，将课程实践、人才培养及学科发展紧密结合，全面提高人才自主培养质量。希望这部原创音乐剧充分发挥艺术课程实践在美育浸润工作中的价值与作用，以艺载道，以美育人，积极推动学校美育工作向纵深开展。(记者 冯志军)

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