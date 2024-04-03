3月28日，京津冀近视防控教育联盟成立仪式暨第8个近视防控宣传教育月活动在天津举行。

活动以“有效减少近视发生 共同守护光明未来”为主题，由教育部体卫艺司指导，天津市教委、北京市教委、河北省教育厅主办，天津医科大学等单位协办。

北京市、天津市、河北省教育行政部门代表，全国近视防控改革试验区、试点县（市、区）代表和学校代表作交流发言。北京、天津、河北三省市共同发起成立“京津冀近视防控教育联盟”。参加活动代表走进天津市和平区鞍山道小学和天津市第五十五中学观摩调研，三地近视防控专家研讨京津冀近视防控科普宣传指导方案。

近年来，京津冀三地牢固树立“健康第一”的教育理念，形成各具特色的近视防控做法。

天津市出台《综合防控儿童青少年近视工作方案》，建立联席会议机制，加强统筹指导，强化部门责任，围绕引导学生自觉爱眼护眼、科学规范使用电子产品等开展8个专项行动。为学校配备验光设备，实施中小学生全员视力筛查并连续两年纳入民心工程，学龄儿童青少年视力健康实现100%电子建档。提倡义务教育阶段每天1节体育课，结合“双减”，减少学生近距离用眼时长，确保学生户外体育锻炼。创建一批近视防控示范学校，总结推广经验做法。成立天津市近视防控宣传教育联盟，形成强大宣传合力。

北京市充分发挥青少年体育卫生局际联席会议机制作用，加强制度建设，打造以市、区、学校三级网络为主体的中小学生近视防控体系。实施新版《北京市中小学生健康体检管理办法》，开展一年两次远视力和屈光度监测，给予经费保障。坚持从源头抓起，以体育评价改革促进学生动起来，将四、六、八年级国家学生体质健康测试结果计入中考总分。大力推进体教融合，推广体育锻炼技能，开发适宜家庭户外活动的运动项目。加大专职校医配备力度，全市中小学校实现100%配备健康副校长。强化家校社协同联动，全方位多途径开展宣传教育，营造全社会关注和参与近视防控的良好氛围。

河北省印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》等系列文件，建立教育、卫健部门主要负责同志双组长制度，将近视防控纳入对市级人民政府评议考核。加强全国近视防控试点县（市、区）和改革试验区建设，探索近视防控工作经验。加大财政投入，改善用眼环境。改进体育中考的测试内容、测试方法和计分办法，引导学生主动参加体育锻炼。扎实开展每天两次眼保健操和全国“爱眼日”和“全国近视防控宣传教育月”活动，引导家长改变“重治轻防”观念。

此次活动是构建京津冀三地部门协同、机构联动、资源共享的儿童青少年近视防控工作格局的重要举措。下一步，京津冀三地将持续在儿童青少年近视防控科学研究、宣传教育、人员培训、试点学校建设等多方面开展深入合作，整合三地资源优势，形成更加完善和有效的区域近视防控体系，全面提升三地儿童青少年眼健康水平。

(责编：李依环、孙竞)