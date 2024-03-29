人民网北京3月29日电 （记者李依环）教育部28日举办数字教育集成化、智能化、国际化专项行动暨“扩优提质年”启动仪式。仪式上，教育部启动人工智能赋能教育行动，推出4项具体行动，宣布上线人工智能通识教育“AI学习”专栏，汇集清华大学、北京大学、浙江大学等64所名校的85门“金课”。

据介绍，人工智能赋能教育行动旨在用人工智能推动教与学融合应用，提高全民数字素养与技能，开发教育专用人工智能大模型，同时规范人工智能使用科学伦理。

本次发布的4项行动具体包括：国家智慧教育公共服务平台当日上线“AI学习”专栏，邀请“大咖”谈AI、组织名师教AI、鼓励师生学AI；推动国家智慧教育公共服务平台智能升级，支持全民个性化终身学习，上线智能工具增加课堂互动，促进就业、考试、留学等教育服务更加便捷畅通；实施教育系统人工智能大模型应用示范行动，推动大模型从课堂走向应用；将人工智能融入数字教育对外开放，搭建数字教育国际交流平台，提供人工智能教育的中国方案。

启动仪式上，国家中小学智慧教育平台“在线教研”栏目正式上线，第1期全国集体在线教研活动正式启动。下一步，平台将继续整合国家、省、市、县、校数字化教研资源，集合各省各学科中最优秀的教研力量，推广优秀的教学范式和教学成果，支持跨区域、跨城乡精准教研帮扶，推动教师素养和教育质量的不断提升。

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