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迎接世界水日！北京密云推动“水库精神”进课堂

2024年03月22日15:46 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月22日电 （记者李昉）3月22日是第32届“世界水日”。近日，北京市密云区各中小学开启“水库精神润童心”大思政课，开展不同形式的“守护生命之水 共建生态文明”主题教育活动，推进水库精神进校园、进课堂。

北京市密云水库中学的同学们正在制作水库周边植物标本。北京市教委供图

北京市密云水库中学的同学们正在制作水库周边植物标本。北京市教委供图

据了解，北京市密云水库中学师生近日走进水库管理处，开展了“守护生命之水 共建生态文明”主题教育活动。在水库展览馆，同学们了解水资源现状，学习水法知识，制作水周边植物标本，聆听建库故事，感受建库人艰苦的创业历程，激发同学们护水爱水之情。学校把课堂搬进水库，在实践中学习，师生全方位、多角度了解学习水资源知识。

为引导广大青少年树立爱国崇高理想和情怀，让“密云水库精神”浸润师生的心田，北京市密云区巨各庄镇中心小学全校师生同上“文化润童心——密云水库精神进校园” 大思政课，活动邀请到密云水库展览馆党员先锋宣讲员为师生宣讲，通过图片、视频等资料，将一幅幅珍贵的影像、一件件历史痕迹的老物件带进同学们的视野，全面展示了密云水库的建设历程，同学们在听讲过程中积极互动。

“密云水库精神思政课堂进校园活动，就是让同学们深刻理解密云人民顽强拼搏、无私奉献、自力更生、不忘初心接续奋斗的‘密云水库精神’，这是值得我们学习和传承的宝贵财富，我们要把这种精神传承和发扬。”巨各庄镇中心小学副书记张海说，同学们不仅自己做密云水库的保护者，还要小手拉大手，向家人宣传，共同保护密云水库这盆净水。

“密云是首都生态涵养区，保护好密云水库‘这盆净水’是密云青少年光荣的责任。”北京市密云区教委相关负责人表示，要全面加强学生保水护水意识，引导同学们“思饮水之源，护绿水青山”，让“绿水青山就是金山银山”的理念厚植于每一名水库学子的心中。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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