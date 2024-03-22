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北京市朝阳区和平街第一中学名师教学特色展示活动举办

2024年03月22日14:23 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月22日电 （记者郝孟佳）北京市朝阳区“双名工程”名师教学特色展示活动于20至21日在和平街第一中学举办。本次活动以“立足共研共学 奔赴星辰大海”为主题，通过观摩和平街第一中学政治教师冯燕玲、语文特级教师李继朋、物理教师梅晓璇等三位骨干教师的名师成长纪录片、听取教师主题报告，观看教师课堂教学展示课，展示朝阳区名师风采和朝阳区“双名工程”建设成果。

北京市和平街第一中学校长杨艳表示，教师是学校事业发展的第一资源。学校深入推进教师队伍梯队建设，加大名优骨干教师的培养工作，为教师发展创造条件、搭建平台，助力教师在发展道路上行稳致远。

活动中，冯燕玲表示，思政教师政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正，才能承担起政治课独特的育人功能。

“多年的教学实践告诉我，语文教学改革的核心应该是‘内容为要‘。”李继朋认为，应该尽可能创造条件让学生进行大量课外阅读，接触更多的经典作品，给学生提供更加多元化的学科营养。

梅晓璇说：“学习素养是乐于理解、乐于认识和乐于发现的终身学习。实践生成式课堂在一定程度上把学习路径、学习策略的建构权利赋予学生，要引领学生像物理学家一样观察、思考、创造。”

“名师展示活动，不仅仅是一场知识的盛宴，更是一次心灵的启迪。”朝阳区教育科学研究院院长李怀东说，新时代，教育强国建设进入到关键时期和加速阶段，基础教育面临一系列变革。学校要加快教师队伍建设，以名师为引领，弘扬教育家精神，让教育家精神融入到教师教育生活中，鼓励更多的教师成为大先生、教育家，为党育人、为国育才，致力于培养社会主义合格的建设者和可靠的接班人。

(责编：李依环、熊旭)

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