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教育部部署开展全国中小学生安全教育周活动

2024年03月26日08:33 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月26日电 （记者郝孟佳）记者从教育部获悉，今年3月25日是第29个全国中小学生安全教育日。为切实加强校园安全教育，提高广大中小学生法治意识、安全防范意识和自我防护能力，日前，教育部基础教育司印发专门通知，决定从3月25日起，组织开展“全国中小学生安全教育周”主题活动。

通知要求，各地教育行政部门以“普及安全知识，提高避险能力”为重点，指导属地各中小学校以事故为警醒、以问题为导向，广泛深入开展形式多样、内容丰富的中小学生安全教育系列活动，着力提高学生安全防范意识，增强学生自我防护能力，推进校园安全文化建设，促进安全教育常态化开展，保障学生健康安全成长。

通知强调，各地教育行政部门要高度重视、精心组织，积极联系公安、消防救援等相关部门，结合本地实际和不同年龄段学生特点，在“全国中小学生安全教育周”广泛开展防治校园暴力和学生欺凌防治、心理健康、消防安全、交通安全、急救培训和应急疏散演练专题教育。

通知要求，各地教育行政部门要将安全教育活动与学校教育教学活动相结合，坚持线上线下同步开展，做好安全教育周宣传工作，营造良好舆论氛围，推动全社会共同关心中小学安全工作。要注重家校协同，引导家长学习了解各类安全知识，履行好监护责任。要认真总结活动典型经验，培育优秀活动资源。要严格落实进校园活动备案审核制度，严禁在活动中以任何形式发布、夹带、印发商业广告及进行商业宣传。

(责编：熊旭)

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