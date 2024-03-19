人民网北京3月19日电 （记者郝孟佳）记者从教育部获悉，全国学生心理健康工作咨询委员会18日就儿童青少年及心理健康发出倡议。倡议要求，要营造温暖有爱的家庭氛围，让家成为孩子健康成长的安全港湾；要创设有爱、有趣、有成就感的教育环境，让学校成为学生积极发展的成长乐园；要构建协同、合作的服务网络，让全社会都关心关爱学生健康成长。

倡议称，很多真实案例和大量科学研究都证实，温暖有爱的亲子关系可以促进孩子心理的健康发展，提升他们的安全感、自信心和自尊心。家长对孩子的无条件接纳更能促进孩子积极上进和自我管理。倡导家长克服攀比心理、降低过高期望，管理焦虑心态、摒弃粗暴做法，给予充分尊重、减少过度控制。关注孩子的心理感受，尊重孩子的想法理念，用孩子能接受的方式耐心指出问题，用言传身教和正面引导的方式改变孩子的行为。倡导家长将培育健康人格作为家庭教育的主要任务，用充满爱的亲子关系为孩子描绘一生发展的底色。

倡议表明，每一位教师都是学生成长发展的引路人，倡导关心学生、爱护学生、真诚地对待每一位学生。老师要多挖掘学生的优点，多鼓励学生的进步，多表达对学生的信任，多主动与学生沟通交流，做学生的知心人、贴心人，用有爱、有趣、有成就感的教育，培养孩子的理想信念、求知欲和希望感。学校要尊重儿童青少年身心发展规律，合理设置教学内容与评价方式，保障休息和睡眠时间。开足开好体育美育课程，增加劳动和社会实践，开展心理健康教育，五育并举促进学生健康成长。

此外，倡议认为，要积极构建教育、卫健、公安等多部门密切协作，线上线下共同发力，从发现、干预到治疗的多层次、全覆盖的学生心理健康工作体系。社会各方面都要树立关心关爱孩子健康成长的责任意识。在全社会倡导自尊自信、乐观向上的现代文明理念和心理健康意识，让更多人了解心理健康知识，拥有促进和维护心理健康的能力，树立科学应对心理疾病的意识，减少病耻感，共同搭建好学生心理健康的防护网。

据悉，为贯彻落实教育部等十七部门联合印发的《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》，切实发挥专家的咨询和辅助决策作用，提高学生心理健康工作科学决策水平，教育部于2023年11月组建全国学生心理健康工作咨询委员会。咨询委员会在教育部领导下，承担全国大中小学心理健康工作研究、咨询、监测、评估、科学普及、引领指导等职责。

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