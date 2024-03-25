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中国民族音乐周将在福建厦门举办

2024年03月25日10:24 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月25日电 （记者郝孟佳）记者从中央音乐学院获悉，由中央音乐学院、厦门市政府共同主办的中国民族音乐周（2024·厦门）将于3月26日至31日在福建厦门举办。

据介绍，本次音乐周将由全国200余名具有影响力的演奏家、指挥家、作曲家、专家学者，十一所音乐学院民乐系领军人策划并举办音乐会、论坛、研讨会、民族音乐进校园、实践研学等16场文化艺术活动。

音乐周分为四大板块，将在六天时间持续推出“龙腾虎跃”——中国民族音乐周开幕式音乐会、“美美与共”——中央音乐学院民族室内乐团专场音乐会、“和合共声”——中国民族音乐周闭幕式音乐会等三场音乐会，“当代民族器乐教学论坛”“中国民族音乐传承与发展研讨会”等学术活动，七场中国民族音乐进校园活动以及对厦门生态文明建设的实践研学。

记者了解到，三场音乐会是此次民族音乐周的核心。音乐会将从演出形式、作品选择、演出阵容等方面，集中展现中国民乐的历史意蕴和当代风貌。

“中国民族音乐作为优秀传统文化的重要组成部分，承担着彰显文化自信、站稳文化根基、传承文化育人的重要使命。”中央音乐学院党委书记于红梅表示，此次在厦门举办的中国民族音乐周，不仅是民族音乐传承发展的盛宴，也是民族文化交融交往的纽带，更是中国文艺培根铸魂的实践，必将为建设中华民族现代文明作出新的贡献。

(责编：李依环、熊旭)

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