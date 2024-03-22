人民网北京3月22日电 （记者李依环）21日，北京市海淀区与北京航空航天大学举行共建人工智能产业高地合作签约仪式。

根据协议，双方将按照“战略联合、优势互补、深化发展、协同共赢”原则，围绕促进科教融合发展、推动产业规模集聚、深化人才培养与交流、优化人文环境建设等方面开展合作，协同推动建设海淀区人工智能产业高地、打造海淀区新质生产力示范区、服务新时代首都高质量发展。

北京航空航天大学党委书记赵长禄表示，希望双方以此次签约为契机，充分融合创新资源要素，推动学校学科建设规划与海淀区人工智能产业发展紧密结合，带动学校人工智能、计算机、软件等学科交叉融合发展，共同打造人工智能产业集聚发展的新样板，有力支撑服务学校“双一流”建设和海淀区高质量发展。

北京市海淀区委书记张革表示，海淀区将主动承担好国家和首都赋予的责任使命，着眼人工智能产业发展核心要素，完善科技创新生态体系，统筹教育、科技、人才等方面资源，打造全球人工智能创新策源地和产业发展高地。

中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏表示，面向未来，希望双方进一步发挥双方优势，在人工智能领域科教融合发展、推动产业规模集聚、深化人才培养与交流以及优化人文环境建设等方面展开更加深入务实的合作，协同推动建设海淀区人工智能产业高地、打造海淀区新质生产力示范区、服务新时代首都高质量发展，为形成海淀人工智能新生态贡献北航力量。

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