人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

北京市海淀区与北航合作共建人工智能产业高地

2024年03月22日16:21 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京3月22日电 （记者李依环）21日，北京市海淀区与北京航空航天大学举行共建人工智能产业高地合作签约仪式。

根据协议，双方将按照“战略联合、优势互补、深化发展、协同共赢”原则，围绕促进科教融合发展、推动产业规模集聚、深化人才培养与交流、优化人文环境建设等方面开展合作，协同推动建设海淀区人工智能产业高地、打造海淀区新质生产力示范区、服务新时代首都高质量发展。

北京航空航天大学党委书记赵长禄表示，希望双方以此次签约为契机，充分融合创新资源要素，推动学校学科建设规划与海淀区人工智能产业发展紧密结合，带动学校人工智能、计算机、软件等学科交叉融合发展，共同打造人工智能产业集聚发展的新样板，有力支撑服务学校“双一流”建设和海淀区高质量发展。

北京市海淀区委书记张革表示，海淀区将主动承担好国家和首都赋予的责任使命，着眼人工智能产业发展核心要素，完善科技创新生态体系，统筹教育、科技、人才等方面资源，打造全球人工智能创新策源地和产业发展高地。

中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏表示，面向未来，希望双方进一步发挥双方优势，在人工智能领域科教融合发展、推动产业规模集聚、深化人才培养与交流以及优化人文环境建设等方面展开更加深入务实的合作，协同推动建设海淀区人工智能产业高地、打造海淀区新质生产力示范区、服务新时代首都高质量发展，为形成海淀人工智能新生态贡献北航力量。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部