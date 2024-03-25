思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。党的十八大以来，习近平总书记高度重视学校思政课建设。2019年3月18日，习近平总书记主持召开了新中国成立以来第一次学校思想政治理论课教师座谈会，就“为什么要办好思政课”“如何办好思政课”发表重要讲话，从课程性质、队伍建设、改革创新、党的领导等方面，充分阐述了思政课建设的地位和作用，揭示了思政课建设发展的规律，为推进新时代学校思政课高质量发展提供了指导思想和根本遵循。

明确课程定位，把握学校思政课高质量发展的重大意义

习近平总书记强调，“思政课是落实立德树人根本任务的关键课程，思政课作用不可替代”“在大中小学循序渐进、螺旋上升地开设思想政治理论课非常必要，是培养一代又一代社会主义建设者和接班人的重要保障”。当今世界面临百年未有之大变局，党和国家事业发展机遇和挑战并存，意识形态领域面临的形势和斗争更加复杂，学校已成为意识形态斗争的前沿阵地，必须立足思政课的重要地位和特殊性质，办好思政课。

要深刻理解思政课的“关键课程”地位。从办学的性质和方向看，思政课是党的教育方针和中国教育事业的社会主义性质的重要体现；从育人的过程和环节来看，思政课是学校立德树人的中心环节，是培养堪当民族复兴重任的时代新人的关键所在；从教育体系和层次来看，思政课是学生思想道德教育的主渠道和主阵地。这三个层面“三位一体”、环环相扣，体现了思政课的至关重要性。

要准确把握思政课的“关键课程”特质。从课程任务来看，思政课承担着培养学生思想道德和政治素养的任务，确保社会主义事业建设者和接班人的人才培养导向，是需要特殊支持的重点课程；从课程的影响力来看，思政课是面向全体学生的必修课程，事关每一位学生的成长成才过程，对人才培养目标的落实具有全局性影响；从课程体系来看，思政课在课程体系中居于中心地位，是必须重点抓好的核心课程，要不断巩固马克思主义理论学科在高校理论研究中的领导和指导地位、在哲学社会科学中的基础和支撑地位。

福建大力传承弘扬习近平总书记在福建工作期间开创的重要理念和重大实践，在机制建设、队伍建设、课程改革、资源整合等方面出台系列文件，为思政课建设高质量发展提供有力的制度保障。深入实施高校“讲好中国故事·上好思政课程”创优攻坚集体行动，编写《追寻足迹 感悟思想》大中小学版系列读物，遴选建设“习近平与福建教育故事”等主题大中小学思政课精品课程700堂，福建努力形成以思政课为支撑的铸魂育人新格局，不断彰显课课有思政、师师重育人的课程育人效果。

建强师资队伍，解决学校思政课高质量发展的关键问题

习近平总书记强调，“办好思想政治理论课关键在教师，关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性。”教师是立教之本、兴教之源。面向教育强国建设，加强新时代教师队伍建设，是培育时代新人、实现中华民族伟大复兴的基础支撑。只有思政课教师素质过硬，充满信心活力，队伍建设不断优化，才能推动思政课高质量发展，确保立德树人成效。

要坚持“经师”和“人师”相统一，培育思政“大先生”。过硬专业素养是思政课教师作为“经师”的基本要求，思政课教师必须是坚定的马克思主义者，是习近平新时代中国特色社会主义思想的践行者，能念好马克思主义“真经”；富有人格魅力是思政教师发挥“人师”作用的必备条件，思政课教师必须是具有深厚道德修养和高尚人格风范，具有扎实学识、理想信念、仁爱之心和道德情操，能够引领青年学生的思想世界、人生道路和前进方向。

要坚持“善教”与“乐学”相促进，做好学生“引路人”。思政课本质上是教师与学生在思想上进行沟通、心灵上进行交汇和情感上产生共鸣的过程。因此，思政课教师要把习近平总书记强调的“情怀要深”和“人格要正”融入课堂当中，树立讲好思政课程、讲好中国故事的自觉和自信。与此同时，思政课教师要善于引导学生“乐学”，共同“让思政课成为一门有温度的课”。

近年来，福建大力加强师资队伍建设，打出招录、引进、特聘、转岗、培育等“五个一批”组合拳，按照相应学段要求，择优、配齐、建强思政课教师队伍。同时，加大对思政课教师培训研修、科研绩效等方面的激励力度，持续助力思政课教师夯实理论功底、涵养优良品质，在教学中实现对学生的核心价值引领。

坚持创新驱动，激发学校思政课高质量发展的内在动力

习近平总书记指出：“改革创新是时代精神，青少年是最活跃的群体，思政课建设要向改革创新要活力。”面对多元复杂的社会思潮、性格迥异的学生群体和不断变换的时代要求，思政课改革必须与时俱进，不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性，才能适应新形势、新环境和新问题。

要强化“大思政课”理念。习近平总书记强调，“思政课不仅应该在课堂上讲，也应该在社会生活中来讲”“‘大思政课’我们要善用之，一定要跟现实结合起来”。为此，思政课要坚持因事而化、因时而进、因势而新，不断更新教学内容和教学方法，通过思政小课堂与社会大课堂相结合，将思政课搬到广阔的祖国大地上和丰富的社会实践中，引导学生从现实社会生活中求真悟道，把论文写在祖国大地上。

要着力优化思政教学协同育人体系。思政课改革创新，统筹推进大中小学思政课一体化是一项重要工程。各地各校要聚焦必修课程、关键课程，加强课程资源建设，同时结合实际，创造性开设特色课程思政，创新课程思政教育教学模式，打造“思政+”育人格局，以充满时代感、创新性的教学方式和教学理念打造出特色课程思政项目，实现思政课程和课程思政同向同行、内涵式发展。

福建坚持开门办思政课，创设“行见八闽”大思政课研学实践圈，开展“追寻领袖足迹”全省大学生寒暑期社会实践，用好建好国家级、省级“大思政课”实践教学基地，连续八年举办全省高校大学生学习马克思主义理论“一‘马’当先”知识竞赛，充分发挥“数字福建”建设优势，不断强化大中小学思政课教学资源库建设，在体制机制、教程教材、校际合作、实践教学等方面，一体推进大中小学思政课建设。

坚持党的领导，为学校思政课高质量发展提供政治保障

习近平总书记强调：“加强党对思想政治理论课建设的领导。”只有坚持党的领导，学校思政课才能紧紧围绕“解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的根本问题进行建设，保证方向不偏离；只有坚持党的领导，才能最大限度地凝聚各方面力量，把牢思政课建设的性质和方向，为思政课质量高质量发展提供政治保障。

最根本的是要全面贯彻党的教育方针。各级党委要切实加强党对思政课建设的领导，坚持思政课为人民服务、为治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义服务的立场不动摇，自觉将思政课建设摆上重要议程，完善体制机制，全面落实主体责任，大力解决制约思政课建设的关键问题，确保党的领导落实到思政课建设全过程、全范围，把握好思政课建设的政治方向。

要齐抓共管形成教育合力。全面打通思政课建设责任制的关键点位，发挥各级党组织和党员的模范带头作用，形成建立分层领导机制共抓思政课建设，充分利用“三会一课”、党史学习教育、理论宣讲等“大思政课堂”，推动党员干部深入思政课一线教学的常态化长效化。

福建省委历来高度重视学校思政课建设，省委常委会亲自研究部署、扎实推进，省委教育工作领导小组出台系列文件、制订实施办法，不断健全省委、省政府领导干部到高校上讲台讲思政课制度化、常态化。各级各类学校建立完善党组织书记、校长抓思政课建设工作机制。全省合力共建大思政课“一盘棋”，推动形成纵向衔接、横向贯通的大思政工作格局。

新时代新征程，福建教育系统应始终牢记嘱托，充分发挥作为习近平新时代中国特色社会主义思想重要孕育地和实践地的独特优势，认真贯彻落实习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话精神，全面落实立德树人根本任务，大力弘扬教育家精神，办好关键课程，为书写铸魂育人奋进新篇章注入不竭动力。（中共福建省委教育工作委员会）

(责编：郝孟佳、李昉)