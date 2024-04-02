人民网北京4月2日电 （记者李依环）海鸥与丹顶鹤、老鹰与猫头鹰终于认上了亲......浙江大学今天发布消息，该校生命演化研究中心张国捷教授团队重构并革新了现生鸟类的系统发育树，厘清了现生鸟类各类群之间的关系，解决了鸟类类群关系长达一个多世纪的争议。该研究2日在线发表于《自然》杂志。

“这项工作极大地改变了教科书里对鸟类类群的分类和关系论述，并将调整博物馆对鸟类的分类整理。”张国捷说，“构建‘生命之树’就像在画历史地图，告诉我们在漫长的生命演化过程里，什么时间发生了什么事。”

科级鸟类分类树。浙江大学供图

据悉，此前，达尔文提出共同祖先理论和自然选择学说之后，博物学家们就试图对全世界各种鸟类分类，然而鸟类如何分类、不同鸟类之间有着怎样的亲缘关系等等问题在过去长达一个多世纪的争论中，仍旧没有定论。于是，张国捷联合各领域的专家学者，基于B10K计划“科”级别阶段收集的基因组数据，对全世界鸟类218个科类群构建“生命之树”，覆盖了全球所有现生鸟科的92%。

“界门纲目科属种”是传统的生物学分类层级。此次，研究团队基于更为合理的全基因组的数据，对介于不同的“目”和“科”之间的分类关系进行研究，为现存于世的所有鸟类类群进行了“滴血认亲”，提供了一套新的鸟类分类划分方案，揭示各种鸟类之间的亲缘关系。

新鸟小纲主要类群的分类变动。浙江大学供图

张国捷团队和与合作者以基因间区比对序列数据集为基础，将6000多万年前的鸟类大爆发后“辐射性演化”产生的新鸟小纲划分为四大分类，分别是以火烈鸟为代表的奇迹鸟类，包含了鸽子与杜鹃的鸽鸨类，囊括了麻雀、鹦鹉、鹰等的陆鸟类以及元素鸟类。其中元素鸟类是张国捷团队全新提出的新类群概念。

此外，张国捷团队基于本次研究构建的鸟类系统发育树，对鸟类演化历史做了更精确的时间断代。研究还发现，新鸟类在辐射演化过程中，相对于祖先类群出现了脑容量急剧上升、体重急剧降低等一系列变化，体现出新鸟类适应恐龙大灭绝后拥有更多生存空间的特点。

奇迹鸟类（火烈鸟总目）。浙江大学供图

鸽鸨类。浙江大学供图

元素鸟类。浙江大学供图

陆鸟类。浙江大学供图

(责编：郝孟佳、熊旭)