人民网北京4月3日电 （记者李依环）“很激动、很荣幸、很自豪！第一次参加这么有仪式感的颁奖典礼，感谢同济，让我们见证孩子的成长时刻。”同济大学2日举行的学业榜样风采展示暨2022-2023学年奖学金颁奖典礼现场，一位从云南昆明特意赶来的获奖学生家长激动地说。

据悉，经评审，2022-2023学年同济大学共有8172人次获得政府奖学金、校级奖学金和社会捐赠奖学金，共计93项，累计获奖金额3740.7万元。

同济大学党委书记方守恩在致辞中寄语同学们，要报本反始，传承榜样接力棒，做好学业领头雁；要知行合一，聚焦五育多赛道，成为时代新青年；要锚定目标，打好科创攻坚战，争当逐梦人。每一位同济人要与学校同奋斗、共成长，携手破难题、辟新域，赓续同济优良传统，勇往直前，为实现中国梦注入青春能量。

作为教师代表，中国科学院院士，同济大学生命科学与技术学院院长高绍荣表示，希望同学们要胸怀家国天下，勇毅前行；要坚持终身学习，与时俱进；要涵养乐观心态，坚毅自信。

典礼上，6位优秀大学生代表作为主讲人，讲述了自己的成长故事，展现了新时代同济青年的精神面貌。此外，来自该校化学科学与工程学院的学生夏辉康、杨骁、宫正合、谭睿皓，分享了宿舍四人全员成功直博的经历，并勉励学弟学妹们，只要心怀梦想、紧握信念，就能创造属于自己的精彩。（视频来源：同济大学）

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