人民网北京4月3日电 （记者郝孟佳）2日，北京市教育学会陶行知教育思想研究专业委员会工作启动会举行。会议宣布，按照北京市教育学会的要求，原“北京市教育学会陶行知教育研究会”更名为“北京市教育学会陶行知教育思想研究专业委员会”，会议任命首都师范大学教授杨朝晖为理事长、北京市第十七中学校长曾广华为秘书长。

杨朝晖谈到，要善于从中国国情出发，勇于创造符合中国实际的新教育。教育向何处去，这是一个百年之问。陶行知先生曾用自己的行动做出了回答。今天，大家也需要用实际行动做出新时代的回答。

中国陶行知研究会常务理事陶铮表示，陶行知教育理论和实践具有极强的生命力，这些教学理念及方法对当今教育改革仍具有极为现实的借鉴和指导意义。

会上，北京市教育学会陶行知教育思想研究专业委员会理事长杨朝晖、中国教育科学研究院研究员储朝晖、华中师范大学陶行知国际研究中心教授周洪宇分别以“走近伟大的教育家陶行知先生”“从陶行知看教育家精神的界定与弘扬”“我们今天如何学陶师陶”为题作主旨报告。

据介绍，北京市第十七中学是陶行知教育思想实验基地，学校以“传承弘扬行知精神，建设行知特色名校”为自己的发展目标，致力于培养与时俱进，具有家国情怀、国际视野、科学精神与人文素养的人才。

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