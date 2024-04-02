人民网北京4月2日电 （记者李依环）3月30至31日，2024（第一届）气候金融与可持续发展学术研讨会在首都经济贸易大学举办。来自高校、科研院所等单位的专家、学者、行业代表现场参会，围绕如何更好推动经济社会绿色低碳转型、加快发展新质生产力、扎实推进高质量发展等话题开展研讨。

首都经济贸易大学党委副书记、校长吴卫星指出，当前，如何共同应对气候风险、降碳减排以及生物多样性等话题的关注度不断提高。近年来，首都经济贸易大学在气候金融和可持续发展领域一直保持深入研究和积极探索，努力为应对全球气候变化和推动可持续发展提供智力支持。期待与会专家聚焦“气候金融与可持续发展”，探讨更好的气候变化适应或缓解策略，为全球气候治理贡献出中国智慧与中国方案。

天津大学经管学部副主任、中国管理现代化研究会金融管理专业委员会副主任熊熊表示，希望以本次会议为契机，开展更多跨学科、跨界别合作，共同探讨如何通过金融的力量促进绿色转型，如何利用金融工具来应对气候变化带来的风险等，推动气候金融与可持续发展领域研究与实践，激发更多人关注和参与，为应对气候变化、实现可持续发展贡献力量。

主旨报告环节，国务院参事、发展中国家科学院、中国科学院大学教授石勇，南开大学党委副书记梁琪，中国科学院数学与系统科学研究院研究员杨晓光分别作题为“科技创新与数字经济”“绿色银行借贷关系存在价值溢出效应吗？——基于企业债券融资成本的研究”“特大自然灾害下的投资决策行为”的演讲。

据悉，本次研讨会由中国管理现代化研究会金融管理专业委员会、中国经济学年会金融经济专业委员会、首都经济贸易大学主办，还设置了数据库和期刊论坛、圆桌论坛、特邀报告等环节以及23场平行分论坛。

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