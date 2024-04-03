贵州省委常委、省委宣传部部长、省委教育工委书记 卢雍政

2023年教师节前夕，习近平总书记致信全国优秀教师代表，首次提出并阐释了中国特有的教育家精神，即“心有大我、至诚报国的理想信念，言为士则、行为世范的道德情操，启智润心、因材施教的育人智慧，勤学笃行、求是创新的躬耕态度，乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心，胸怀天下、以文化人的弘道追求”。深入理解教育家精神提出的重大意义、丰富内涵和实践要求，大力弘扬教育家精神，推进教育高质量发展，是新时代教育工作者的崇高使命担当。

从“百年大计”的高度领悟教育家精神的重大意义

百年大计，教育为本。纵观人类历史，教育兴则国家兴，教育强则国家强。建设教育强国，是实现高水平科技自立自强的重要支撑，是促进全体人民共同富裕的有效途径，是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的基础工程。强国必先强教，强教必先强师。习近平总书记提出的中国特有的教育家精神，为新时代加强高素质教师队伍建设指明了前进方向、提供了根本遵循，为广大教师正心明道、怀德自重，当好新时代的“大先生”“引路人”提供了价值指引和行动指南，充分彰显了总书记心系教育、尊师重教的深厚教育情怀，充分体现了我们党把教育摆在优先发展的战略位置，深刻把握中国特色社会主义教育内在规律和本质、探索中国式教育现代化理念和思路的新境界。人无精神则不立，国无精神则不强。教育家精神的提出，适应教育改革发展之需和教师队伍建设之要，将激发广大教师深沉的文化自信和对新时代的责任感，对加快建设教育强国、推进中国式现代化具有极为重要的意义。

从“两个结合”的维度理解教育家精神的丰富内涵

教育家精神既是以马克思主义教育思想指导当代教育工作实践的全新阐发，也是对中华优秀传统文化的发扬光大。马克思主义教育思想与中华优秀传统文化，特别是中华优秀传统文化中熠熠生辉的师道文化，构成了教育家精神的思想内核、精神源流和文化土壤。教育家精神所蕴含的“心有大我、至诚报国”的理想信念，鲜明指向教育家精神的核心在于“爱国”，体现了马克思主义集体主义观与传统爱国主义思想的结合。“言为士则、行为世范”的道德情操，揭示了教育家精神的根本在于“立德”，体现了马克思主义人本思想与传统“为人师表”教育理念的结合。“启智润心、因材施教”的育人智慧，表明教育家精神的关键在于“育人”，体现了马克思主义关于人的全面发展理论与传统“学高为师”教育理念的结合。“勤学笃行、求是创新”的躬耕态度，揭示教育家精神的要义在于“躬行”，体现了马克思主义实践观与传统“知行合一”理念的结合。“乐教爱生、甘于奉献”的仁爱之心，表明教育家精神的珍贵品质在于“仁爱”，体现了马克思主义人本思想与传统“师道至善”教育观念的结合。“胸怀天下、以文化人”的弘道追求，阐明教育家精神的崇高境界在于“弘道”，体现了马克思主义追求真理品格与传统“崇真求道”思想的结合。教育家精神所具有的丰富内涵，充分体现了“把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合”的理论自觉和行动自觉，是“两个结合”在教育领域的生动体现。

从“知行合一”的角度把握教育家精神的实践要求

教育家精神是理实相生、知行合一的成果，也要在理实一体、知行合一中涵养、发扬。贵州是明代王阳明“知行合一”哲学思想的诞生地，广大教育工作者更应在知行合一践行教育家精神上走在前、作表率。近年来，贵州围绕推进教育高质量发展，建设特色教育强省，着力加强教师队伍建设，通过教师“国培计划”、“省培计划”、职业院校素质提高计划等教师培训项目和中小学教师能力素质测试等举措，培育打造高素质教师队伍；通过县管校聘、绩效评价、职称评定等改革举措，提升教师队伍活力，激发教师干事创业热情；深入学习教育家精神，涌现出“时代楷模”刘芳、陈立群，“全国教书育人楷模”顾昌华、何梅、李红波，“全国最美教师”周贤怡、刘秀祥、顾亚，“蝴蝶妈妈”王玉等优秀教师典型，发挥了榜样引领作用。持续宣传教育家精神，利用有关媒体推出专栏、专刊、专题报道，宣传优秀教师典型，讲好贵州教育故事。今年，还将组建省级教育家精神宣讲团，深入全省各地开展宣讲，引导广大教师牢记为党育人、为国育才的初心使命，激励广大教师弘扬和践行教育家精神，争做教育家精神的身体力行者、宣传弘扬者、率先垂范者，努力成为具有深厚家国情怀、崇高道德品质、一流职业素养的教育家，并通过宣传宣讲，在全社会营造尊师重教的良好氛围。

新时代新征程，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕加快建设教育强国，大力弘扬教育家精神，加强教师队伍建设，推进教育高质量发展，努力为实现中华民族伟大复兴作出更大贡献。

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