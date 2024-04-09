原标题：以美化人 以美润心

“您可以挑选一张剪纸作品，通过这个热转印机，一两分钟就可以把图案转印到布袋上。”日前，在福建厦门举行的湖里区中小学生绘画、书法、篆刻、摄影、科幻画和优秀非遗艺术实践工作坊作品展上，讲解员热情地向来宾介绍道。

金林湾实验学校的青绿山水画坊、寨上小学的AI偶工坊、梧桐实验学校的四季梧桐工笔画坊、江头第三小学的纸浆画坊……作品展上的作品动静结合、形式多样，凸显艺术与生活、艺术与实践的结合，有着浓浓的烟火气息。

据了解，本次展览共展出湖里区52所学校762名中小学生的700多件艺术作品，涵盖不同风格题材，有扎染、版画、剪纸、中国画等。湖里区教师进修学校美术教研员汤美霞说：“建立艺术实践工作坊是湖里区加强中小学校美育教育的一项重要举措。”

近年来，湖里区坚持立德树人，扎根时代生活，围绕美育质量提升工作开展了形式多样的美育实践活动，以美化人、以美培元、以美润心，不断强化美育育人实效，极大提升了学生审美和人文素养。

“我要感谢我的19位学生，是他们一直以来的努力和付出，才让这支舞蹈得以不断完善和进步。”厦门金尚中学老师龚梦庭饱含深情地表达出心中的喜悦。日前，湖里区第二十三届“青苗奖”文艺汇演暨厦门市第二十五届“鹭岛花朵”文艺汇演合唱比赛举行，厦门金尚中学舞蹈队的原创作品《我属于——那片海》脱颖而出，荣获金奖。龚梦庭是作品的作者也是表演的指导老师。

整场文艺汇演活动勾勒出一幅幅充满生机和活力的校园青春画卷，充分展现了湖里区学子们的精神风貌，同时也展现了他们的艺术才华与热情。

“这种活动太好了，各参赛队选曲主题积极向上，曲风多样，或歌颂梦想、歌颂友谊，或赞美青春、颂扬奋斗精神，同学们齐声高唱，尽显少年意气。”退休教师陈彬连连夸奖。

在提供各种交流和展示平台彰显学生创造力与艺术才华的同时，湖里区还积极开展“高雅艺术进校园”活动，用高雅艺术为孩子们点亮美好人生，谱写美好未来。

不久前，厦门爱乐乐团为坐落于湖里区的厦门市尚文实验学校的孩子们带来了专场音乐会。对口帮扶学校——宁夏银川市永宁县园艺小学的孩子们，还以线上的形式共同欣赏了音乐会。

音乐会上，厦门爱乐乐团青年指挥孟源琪首先为孩子们讲解了构成交响乐团各声部的“家族成员”，各声部的演奏老师们分别展示了手中的乐器，并为孩子们演示了不同乐器的音色特征。紧接着，厦门爱乐乐团带来了《北京喜讯到边塞》等近10首中外经典名曲，让孩子们近距离感受交响乐的魅力。孩子们的眼眸中，不断流淌出对高雅音乐最纯真的喜爱和向往。

“低沉的低音鼓，柔美的长笛，音色饱满的长号，汇成交响乐，别有一番风味。其中，最让我陶醉的还是《天鹅湖》，前奏轻松愉快，后奏坚定，动人心弦。音乐会不仅让我了解到了管弦乐的知识，还领略到了音乐的美，感谢乐团带来的演出，希望高雅音乐能再次走进校园。”厦门市尚文实验学校学生黄钰晴说。

据了解，湖里区还开展了“厦门市湖里区中小学生器乐比赛”“爱上钢琴——中央音乐学院师生走进中小学幼儿园”“全国中小学生艺术展演历届美术获奖作品巡展”“戏曲进校园”等活动，让学生们持续接触高雅艺术，提升艺术素养。

在湖里区，美育让孩子们眼里有光，心中有梦。

（记者 马跃华）

(责编：郝孟佳、熊旭)