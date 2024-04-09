原标题：幼儿园阶段适合引入劳动教育

在天津市和平区第五幼儿园，小朋友在劳动教育系列活动上体验面点制作。 新华社记者 赵子硕摄

近日，江苏徐州一家幼儿园发布的视频走红网络，受到了众多家长的追捧。视频中孩子们可以熟练地烙饼、灌香肠。该幼儿园园长回应：“这是园内开设的生活课，孩子们不仅烧火做饭，还养了鸡、鸭、兔子，家长都很支持。”

对于劳动教育延伸到幼儿园阶段的现象，我们该如何看待？哪些劳动方式适合幼儿学习？家长和幼儿园又该分别承担什么样的角色？日前，记者就此进行了采访。

劳动教育应成为学龄前儿童教育重要组成部分

2022年，有媒体发布了一项针对2万多名中小学生劳动教育的调查，数据显示：受访学生中40.9%不会洗衣服，42.8%不会煮面条，63.2%不会炒菜，甚至洗菜这种相对比较简单的家务劳动，也有36.6%的学生不会做。该调查在一定程度上反映出学生家务劳动参与不足、技能不足的现状。

如今，劳动教育开始延伸至幼儿园。

“我们设有班级值日生，要求孩子们学会打扫卫生，照料班级植物和小动物，并用画笔记录下它们的变化。”浙江省杭州市一位幼儿园教师方依依（化名）发现，现在孩子们在家也会主动帮助大人干家务活。

“幼儿园阶段适合引入劳动教育，劳动教育应该成为学龄前儿童教育重要组成部分。”东北师范大学家庭教育研究院名誉院长赵刚分析，相比于中小学阶段更重视智力发展，幼儿园阶段是孩子社会化的早期演练，是对成人社会、未来社会的游戏化模仿。因此，以劳动方式体验生活、模拟社会，应该成为幼儿教育的突出特点。

“激发兴趣是培养幼儿劳动习惯的前提。”北京师范大学学前教育研究所所长洪秀敏表示，幼儿以游戏的形式，参与各种各样的劳动体验，可以从中学会生活技能、安全常识、加强劳动锻炼。

洪秀敏建议：“针对幼儿的劳动启蒙教育，应根据他们所适宜的劳动项目特点，将游戏与劳动教育巧妙结合，也应注重引导幼儿在生活中萌发劳动兴趣，丰富劳动经验，在游戏中涵养劳动态度，在活动中体验劳动价值。”

教育部义务教育劳动课程标准组组长、南京师范大学劳动教育研究院院长顾建军告诉记者，劳动教育对幼儿的劳动启蒙具有重要作用，幼儿园在这方面做些实践探索非常重要。他提醒：“幼儿在劳动认知、生理心理发展等方面都有其特点，劳动项目要因地制宜、量力而行，科学设计劳动强度、频度、难度、深度，关注幼儿园孩子劳动情感、劳动观念启蒙，以及良好劳动习惯、生活自理能力的早期培养，为孩子的劳动素养形成打下基础。”

探索劳动教育“家校合作”

除了学习炒菜、蒸馒头等生活家务劳动，一些幼儿园还尝试让孩子参与播种、养殖等农业生产劳动，脱离教室的限制，将劳动教育搬到厨房、田间、农场。

去年，江西省德安县第三幼儿园的萝卜园迎来丰收。除了萝卜，该校劳动教育实践基地还种了西瓜、西红柿等多种果蔬。山东省邹平市临池镇中心幼儿园开展了诸如剪纸、编织、印染、泥塑、食育工坊等多项以劳动为主题的教育活动。对于很多家长而言，劳动教育也不再停留在“拍照打卡”阶段。

在幼儿园开展劳动教育的过程中，学校和家长应该分别扮演何种角色？

“幼儿园老师要在日常生活中，有意识地为孩子提供劳动机会，积极引导孩子参与劳动，体验学会劳动技能和收获劳动果实的成就感，从而培养他们尊重劳动、崇尚劳动的精神。”洪秀敏说。

顾建军提醒，幼儿园劳动教育要处理好劳动活动游戏性、生活性与真实性的关系，要处理好学校教育、家庭教育和社会教育的关系，发挥学校劳动教育的主导作用和对家庭劳动教育的指导作用。

“要让家长也参与到幼儿的劳动教育中来。”赵刚同样认为，劳动教育“家校合作”的重点在于提升家长的劳动教育能力，明确家长的责任和义务，使家长形成劳动教育的意识。

“可明确告知家长：3岁到4岁的孩子可以协助父母收拾衣物、整理玩具；4岁到5岁的孩子可以帮忙给植物浇水、擦桌子。摆放碗筷、倒垃圾、洗碗等都可以让孩子参与……”赵刚表示，劳动教育应该渗透到日常生活的方方面面，引导孩子们亲力亲为、主动承担劳动任务，而不是家长包办家庭劳动。在幼儿园阶段推行劳动教育，家长与幼儿园之间需要双向沟通、合作互补，形成合力。

（记者 陈鹏 通讯员 华伊然）

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