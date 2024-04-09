原标题：【这些暖心故事 】一堂“走”了29年的思政课

【这些暖心故事 】

“出发！”4月3日，凌晨5点的六盘山区，夜色吞没群山，广播号令响起，打破寂静。

固原市第二中学和弘文中学共2000多名师生列队出发，徒步前往位于宁夏固原市彭阳县古城镇的任山河烈士陵园，祭奠革命先烈。

“团结就是力量，这力量是铁，这力量是钢……”蜿蜒的队伍在山峁梁屲间穿梭，高昂的歌声响彻山谷。

从东方既白到天色大亮，徒步20里、40里……轻松愉快的氛围渐渐归于沉默，脚步一点点沉重起来。

高一（11）班班主任王丽试着活跃气氛：“谁来讲讲任山河的故事？”

“1949年7月31日，解放宁夏的第一仗在彭阳县任山河一带打响，牺牲的364名解放军指战员长眠于此。”

出发前聆听的红色故事在脑海里一幕幕闪过，受到鼓舞的孩子们来了精神。有人弯腰手扶膝盖，停顿几秒又大步向前；有人气喘吁吁扒拉几下刘海，用力摆起小臂跟上前排。

又翻越一道山梁，王丽继续打气：“上次走到这儿，还赶上雨夹雪，同学们个个成了‘泥腿子’，有人脚上磨出水泡，硬是咬紧牙关走了下来……今天，咱们一定也能坚持走完！”

约莫5个小时，在老师和同学相互鼓励下，队伍到达任山河烈士陵园。

青翠松柏间，孩子们用手帕轻轻擦拭墓碑。

王丽手中的一张旧照片吸引了学生的注意。一样的地方，不一样的稚嫩脸庞，学生们凑上来仔细辨认：“老师，这是您吗？您上学的时候也来过这里呀！”

“10年前，我和你们一样，徒步到烈士陵园扫墓，这张照片就是当时班主任给我们拍的。”十载倏忽过，当年的学生娃成长为人民教师。这时，王丽拿出手机，将她的学生们弯腰鞠躬的瞬间定格。

从1995年开始，固原师生每年清明节都徒步108里往返任山河烈士陵园扫墓，今年是第29年。

（记者 张文攀 闫磊）

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