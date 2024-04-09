原标题：筹建“一带一路”联合实验室

记者8日从贵州大学获悉，3月25日至31日，贵州大学绿色农药重点实验室代表团应邀访问了斯里兰卡，并就与斯方筹建“一带一路”联合实验室进行了磋商。这是贵州大学积极响应共建“一带一路”倡议的重要举措。

据悉，斯里兰卡是一个传统农业国家，茶叶是重要支柱产业。斯里兰卡方面希望通过建立联合实验室，推动绿色防控技术在斯里兰卡的推广应用。自2016年贵州大学与斯里兰卡佩拉德尼亚大学达成合作以来，双方在绿色防控技术、联合办期刊、教师和研究生培养等领域的合作已有8年时间，此前的校际联合实验室已为斯方培养了10余位研究人员。

访问期间，贵州大学代表团与斯里兰卡国家茶叶研究所、佩拉德尼亚大学农学院的负责人和教授，就“一带一路”联合实验室的筹建方案开展系列论证。该实验室将由贵州大学与斯里兰卡佩拉德尼亚大学联合牵头申报，华中师范大学与斯里兰卡国家茶叶研究所参与建设。实验室将面向中斯两国在茶叶种植过程中病虫草害防控的共同需求，围绕“基于大数据的农药精准减量”“茶园病虫草害的生物防治技术”“茶叶农残风险监测与控制技术”3个方向开展研究，创建高效精减、绿色代替、安全可控的茶叶绿色防控技术体系。

据了解，2022年11月获批建设的贵州大学绿色农药重点实验室，由中国工程院院士、我国绿色农药创制的战略领军科学家宋宝安教授领衔，汇聚了数十名国家级人才。近年来，围绕化学合成领域根本性科学难题和我国在农药工业生产中的重大应用技术需求，贵州大学绿色农药重点实验室创制出10余个绿色农药新品种，获得专利授权300余项、国家级别科技奖励15项，并在国内骨干企业进行产业化，产生了显著经济社会效益。

（唐安伊涵 饶曼迪 记者何星辉）

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